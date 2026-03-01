Veľké komplikácie japonskej hviezdy. Olympijský medailista uviazol v Dubaji

Ren Nikaido
Ren Nikaido (Autor: TASR/AP)
ČTK|1. mar 2026 o 12:01
Kvôli vojnovým útokom zmeškal preteky Svetového pohára.

Japonskému skokanovi na lyžiach Renovi Nikaidovi sa plánovaná krátka pauza po úspešnom vystúpení na olympijských hrách natiahla na neurčito.

Trojnásobný medailista z Predazza uviazol pri návrate z domova do Európy na letisku v Dubaji, ktoré bolo kvôli bojom v oblasti po útoku USA a Izraela na Irán uzavreté.

Prišiel tak o štart na víkendovom Svetovom pohári v Bad Mitterndorfe a zatiaľ nie je jasné, kedy sa mu z Blízkeho východu podarí odísť.

"Konečne mám izbu," napísal dvadsaťštyriročný Nikaido v sobotu večer na svoj instagramový účet po tom, čo mohol opustiť letisko a ubytoval sa v hoteli.

Jeho putovanie do Európy sa začalo už v polovici týždňa, keď už dokonca na letisku v Tokiu sedel v lietadle.

Let bol ale kvôli technickému problému zrušený a kvôli zákazu nočných letov na letisku Narita musel Nikaido cestu odložiť a zmeniť rezerváciu leteniek.

Nová trasa cez Dubaj sa mu ale vypomstila a ako najmenší problém sa nakoniec ukázalo to, že mu nedorazila batožina.

