Kapustík sa zúčastní prestížneho skokanského podujatia. Vynechá však dve zastávky

Nedeľňajšou kvalifikáciou v nemeckom Oberstdorfe odštartuje 74. ročník Turné štyroch mostíkov.
Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík vynechá ouvertúru a absolvuje iba dve podujatia, predstaví sa v Garmisch-Partenkirchene a Innsbrucku.
Prvenstvo obhajuje Rakúšan Daniel Tschofenig, najväčší favorit na zisk sošky Zlatého orla je však líder celkového poradia Svetového pohára Slovinec Domen Prevc.
Ladiť formu chcú na ZOH
Kapustík sa v generálke na Turné vo švajčiarskom Engelbergu prebojoval do hlavnej súťaže, v ktorej obsadil 40. miesto. V Oberstdorfe však bude chýbať.
„Hektor si v Engelbergu vyskákal svoje doterajšie maximum vo Svetovom pohári, s trénerom sa však rozhodli, že vynechá úvodný diel Turné v Oberstdorfe a niekoľko dní potrénuje v slovinskej Planici.
Následne pôjde do Garmischu a Innsbrucku, záverečné podujatie Turné v Bischofshofene už neabsolvuje.
Tréner chce, aby jeho forma kulminovala na februárovej zimnej olympiáde v Taliansku, ktorú má už na 99 percent istú a potom hlavne na marcových MSJ v nórskom Lillehammeri, kde by mal patriť ku kandidátom na medailové umiestnenie," uviedol pre TASR Marián Baláž, manažér sekcie severských disciplín Zväzu slovenského lyžovania (ZSL).
Domen Prevc bude chcieť na Turné potvrdiť výbornú formu zo SP, v ktorom triumfoval v piatich individuálnych súťažiach za sebou.
Na druhom podujatí v Engelbergu skončil za Japoncom Rjojuom Kobajašim. „Lepší úvod sezóny som si ani nemohol predstaviť.
Cítim sa vo veľkej pohode a chcem si ju preniesť aj na Turné," zdôraznil 26-ročný Slovinec, ktorý môže nadviazať na úspech svojho staršieho brata Petra Prevca. Ten celkovo vyhral Turné v sezóne 2015/2016.
Viacero favoritov
Medzi ašpirantov na prvenstvo patria aj Prevcov krajan Anže Lanišek, trojnásobný šampión Rjoju Kobajaši, Rakúšania Tschofenig, Stefan Kraft a Jan Hörl či Nór Johann Andre Forfang. Nemci sa budú spoliehať najmä na Philippa Raimunda.
„V tejto sezóne bol Philipp trikrát na pódiu a má potenciál na to, aby vyhral Turné," tvrdí bývalý majster sveta Martin Schmitt. Doposiaľ posledným nemeckým víťazom bol v roku 2002 Sven Hannawald.
V 1. kole sa na Turné skáče k.o. systémom. Na základe výsledkov kvalifikácie sa vytvorí 25 dvojíc a víťazi duelov postúpia do 2. kola.
Medzi elitnou tridsiatkou ich doplnia piati najlepší s prívlastkom "lucky loser". Po ouvertúre na Schattenbergu sa kolotoč presunie do Garmisch-Partenkirchenu, kde je na programe tradičná novoročná súťaž.
Prvou rakúskou zastávkou bude 4. januára innsbrucký Bergisel. Turné vyvrcholí 6. januára v Bischofshofene.
Program 74. ročníka Turné štyroch mostíkov
nedeľa 28. decembra: 16.30 kvalifikácia v Oberstdorfe
pondelok 29. decembra: 16.30 hlavná súťaž v Oberstdorfe
streda 31. decembra: 16.00 kvalifikácia v Garmisch-Partenkirchene
štvrtok 1. januára: 14.00 hlavná súťaž v Garmisch-Partenkirchene
sobota 3. januára: 14.30 kvalifikácia v Innsbrucku
nedeľa 4. januára: 13.30 hlavná súťaž v Innsbrucku
pondelok 5. januára: 16.30 kvalifikácia v Bischofshofene
utorok 6. januára: 16.30 hlavná súťaž v Bischofshofene