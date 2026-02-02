Nóri nebudú na Willingen spomínať v dobrom. Okradli ich počas pretekov Svetového pohára

Nórsky skokan Johann Andre Forfang.
Nórsky skokan Johann Andre Forfang. (Autor: TASR/dpa via AP)
2. feb 2026 o 15:25
Podľa hovorcu polície v Korbachu prebieha vyšetrovanie.

Počas podujatia Svetového pohára v nemeckom Willingene okradli neznáme osoby tím nórskych skokanov na lyžiach.

Podľa hovorcu polície v Korbachu prebieha vyšetrovanie, pričom zatiaľ nie je známa celková škoda.

Nórskej výprave zmizlo veľa vybavenia, páchatelia však neukradli žiadne lyže. „Zmizli prilby, bundy, čiapky, rukavice a okuliare,“ citovala agentúra DPA športového riaditeľa nórskeho tímu Jana-Erika Aalbua.

Medzi ukradnutými vecami mali byť aj prilby skokanov Johanna Andreho Forfanga a Halvora Egnera Graneruda.

Podujatie vo Willingene bolo posledné v kalendári SP pred začiatkom ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo, ktoré štartujú v piatok.

    Nórsky skokan Johann Andre Forfang.
    Nórsky skokan Johann Andre Forfang.
    Nóri nebudú na Willingen spomínať v dobrom. Okradli ich počas pretekov Svetového pohára
    dnes 15:25
