Bývalý majster sveta neprežíva ideálne obdobie. Nemecký zväz urobil rázny krok

Nemecký skokan na lyžiach Karl Geiger sa nepredstaví na domácom víkendovom podujatí Svetového pohára v Klingenthale.
Bývalého viacnásobného majstra sveta vyradili z tímu, informoval v stredu Nemecký lyžiarsky zväz.
Geiger v tejto sezóne získal body v SP len v dvoch prípadoch. Minulý víkend sa v oboch pretekoch v Poľsku nekvalifikoval do druhého kola, keď obsadil 56. a 54. miesto.
Tréner Stefan Horngacher podľa agentúry DPA uviedol, že Geiger bude v nasledujúcich dňoch pracovať s trénerom Maxom Mechlerom na optimalizácii svojej skokanskej techniky.
Nie je jasné, kedy sa Geiger vráti do SP. Budúci týždeň sú skokani v Engelbergu vo Švajčiarsku na posledných pretekoch pred začiatkom Turné štyroch mostíkov 29. decembra.
Vrcholom sezóny budú zimné olympijské hry vo februári v Taliansku.
Geiger je bývalý majster sveta v skokoch na lyžiach a má 12 medailí z majstrovstiev sveta a olympijských hier.