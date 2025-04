Kapustík si splnil sen a pokoril slovenský rekord. Teraz chce zabodovať medzi mužmi

Bol to môj prvý skok na takomto veľkom mostíku, takže som od neho nechcel veľmi veľa a išiel som do neho s rešpektom, ale bez strachu. Skok som urobil podvedome, vôbec som nad ním nerozmýšľal a preto som pri odraze neurobil chybu.

„Keď Martin skočil tých 195,5 metra, tak ja som ešte ani nebol na svete, ale už bol čas na to prekonať ho. Dlhšie som sa na to pripravoval a veril som si, že to zvládnem a bola to len otázka času. Až teraz som mal príležitosť štartovať na mamuťom mostíku.

Do budúcna chcem byť určite špecialista na skoky,“ ozrejmil skokan svoju špecializáciu do budúcna.

Priorita MS juniorov

Do tohto podujatia sa Kapustík zúčastňoval najmä na skokanských súťažiach nižších kategórií, ako Kontinentálny pohár alebo FIS pohár.

V decembri si vo švajčiarskom Engelbergu odbil debut medzi najlepšími mužmi v rámci Svetového pohára.

„Svetový pohár je brutálne náročný, kvalita športovcov je vysoká a dostať sa do súťaže je veľmi ťažké, ale nie nemožné. Musím na sebe zamakať a verím, že to pôjde. Hlavným cieľom na budúcu sezónu sú majstrovstvá sveta juniorov v Trondheime, to bude prioritou.

Od štartu na Svetovom pohári bude záležať od mojej formy a miesta pretekov.

Chcel by som štartovať napríklad na Summer Grand Prix v Courcheveli, kde by som chcel postúpiť do druhého kola a získať cenný bod, ktorý nám zabezpečí kvótu pre mužov, čiže by sme nemuseli platiť za ubytovanie na pretekoch Svetového pohára.

Teraz sme jediným tímom bez kvóty,“ hovoril Kapustík otvorene o rozdieloch medzi súťažami a ambíciách.