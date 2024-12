Jedenásťročné čakanie je na konci. Slovensko bude mať skokana vo Svetovom pohári

Už počas najbližšieho víkendu sa vo švajčiarskom Engelbergu na mostíku HS 140 pokúsi o prienik do hlavnej súťaže 17-ročný Hektor Kapustík.

"Dohodli sme sa, že keď si Hektor v Číne vybojoval právo štartu vo Svetovom pohári, tak to skúsime.

Ukazuje sa, že veľké mostíky vie lepšie zvládnuť technicky, ale v silnej konkurencii najlepších svetových skokanov to bude mať veľmi ťažké,“ uviedol šéftréner slovenskej reprezentácie Vladimír Frák podľa webu mybystrica.sme.sk.

Zatiaľ naposledy sa v novembri 2013 predstavil v pretekoch Svetového pohára Tomáš Zmoray, ktorý vtedy neuspel v kvalifikácii.

Na body v SP čaká Slovensko ešte dlhšie, konkrétne už 19 rokov. V decembri 2005 sa to podarilo Martinovi Mesíkovi.

Frák priznal, že od Kapustíka nemožno hneď čakať "veľké veci". "Ide mi o to, aby mal dobrý pocit zo svojich skokov, aby si dobre zaskákal, získal skúsenosti a vyskúšal si zmerať sily so svetovou špičkou.

V lete sa trošku trápil, vyrástol a mal problém s odrazom. V Číne na tom popracoval. Bolo by super a naozaj skvelý výsledok, ak by sa mu podarilo postúpiť medzi 50 najlepších do pretekov,“ prezradil jeho kouč.