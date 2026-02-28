Prevc potvrdil svoju dominanciu. V Rakúsku tesne zvíťazil pred domácim pretekárom

Domen Prevc.
Domen Prevc. (Autor: Adam Bucholz)
28. feb 2026 o 15:52
V SP zaznamenal 12. triumf a na konte má aj olympijské zlato z veľkého mostíka, či prvenstvo na MS v letoch.

Svetový pohár v skokoch na lyžiach

výsledky - lety v rakúskom Kulme:

1.

Domen Prevc

Slovinsko

433,0 b. (213,5 m+228,5 m)

2.

Stephan Embacher

Rakúsko

431,9 (223,0+219,5)

3.

Jonas Schuster

Rakúsko

401,1 (215,5+204,5)

4.

Daniel Tschofenig

Rakúsko

392,7 (201,0+212,5)

5.

Maximilian Ortner

Rakúsko

386,5 (202,0+205,5)

6.

Philipp Raimund

Nemecko

384,8 (203,5+209,5)

Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc zvíťazil v prvých pretekoch Svetového pohára po ZOH 2026.

Na mamuťom mostíku v rakúskom Kulme získal súhrnnú známku 433,0 bodu a o 1,1 bodu zdolal domáceho Stephana Embachera. Tretí skončil s výrazným odstupom ďalší Rakúšan Jonas Schuster (401,1 b.).

Prevc potvrdil svoju dominanciu v prebiehajúcej sezóne. V SP zaznamenal 12. triumf a na konte má aj olympijské zlato z veľkého mostíka, či prvenstvo na MS v letoch.

V prvých pretekoch po najväčšom športovom sviatku bol po 1. kole druhý, no v druhom predviedol najlepší skok dňa 228,5 m. Upevnil si tak vedenie v boji o veľký krištáľový glóbus. 

VIDEO: Víťazný skok Prevca

Embacher bol po prvom skoku na čele výkonom 223 m, lenže v 2. kole zapísal iba 219,5 a klesol na 2. priečku. Stále tak čaká na víťazstvo v SP, zaznamenal štvrté pódiové umiestnenie.

Schuster sa medzi najlepšiu trojku dostal vôbec prvýkrát v kariére. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.

Celkové poradie Svetového poradia

po 21 z 30 pretekov:

1.

Domen Prevc

Slovinsko

1714 b

2.

Rjójú Kobajaši

Japonsko

1021 b

3.

Ren Nikaidó

Japonsko

921 b

Skoky na lyžiach

