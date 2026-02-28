Prevc potvrdil svoju dominanciu. V Rakúsku tesne zvíťazil pred domácim pretekárom

Svetový pohár v skokoch na lyžiach
výsledky - lety v rakúskom Kulme:
1.
Domen Prevc
Slovinsko
433,0 b. (213,5 m+228,5 m)
2.
Stephan Embacher
Rakúsko
431,9 (223,0+219,5)
3.
Jonas Schuster
Rakúsko
401,1 (215,5+204,5)
4.
Daniel Tschofenig
Rakúsko
392,7 (201,0+212,5)
5.
Maximilian Ortner
Rakúsko
386,5 (202,0+205,5)
6.
Philipp Raimund
Nemecko
384,8 (203,5+209,5)
Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc zvíťazil v prvých pretekoch Svetového pohára po ZOH 2026.
Na mamuťom mostíku v rakúskom Kulme získal súhrnnú známku 433,0 bodu a o 1,1 bodu zdolal domáceho Stephana Embachera. Tretí skončil s výrazným odstupom ďalší Rakúšan Jonas Schuster (401,1 b.).
Prevc potvrdil svoju dominanciu v prebiehajúcej sezóne. V SP zaznamenal 12. triumf a na konte má aj olympijské zlato z veľkého mostíka, či prvenstvo na MS v letoch.
V prvých pretekoch po najväčšom športovom sviatku bol po 1. kole druhý, no v druhom predviedol najlepší skok dňa 228,5 m. Upevnil si tak vedenie v boji o veľký krištáľový glóbus.
VIDEO: Víťazný skok Prevca
Embacher bol po prvom skoku na čele výkonom 223 m, lenže v 2. kole zapísal iba 219,5 a klesol na 2. priečku. Stále tak čaká na víťazstvo v SP, zaznamenal štvrté pódiové umiestnenie.
Schuster sa medzi najlepšiu trojku dostal vôbec prvýkrát v kariére. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.
Celkové poradie Svetového poradia
po 21 z 30 pretekov:
1.
Domen Prevc
Slovinsko
1714 b
2.
Rjójú Kobajaši
Japonsko
1021 b
3.
Ren Nikaidó
Japonsko
921 b