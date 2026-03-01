Prevc potvrdil dominanciu. Na mamuťom mostíku oslavuje trinástu výhru v sezóne

Domen Prevc
Domen Prevc (Autor: TASR/AP)
TASR|1. mar 2026 o 15:24
Slovinec si upevnil si post lídra celkového poradia.

Svetový pohár v skokoch na lyžiach

výsledky - lety v rakúskom Kulme:

1.

Domen Prevc

Slovinsko

463,2 b. (238+245,5 m)

2.

Stephan Embacher

Rakúsko

438,4 (240,5+225)

3.

Johann Andre Forfang

Nórsko

405,0 (225,5+224)

4.

Tomofumi Naito

Japonsko

404,7 (223,5+242,5)

5.

Andreas Wellinger

Nemecko

394,1 (223+219,5)

6.

Naoki Nakamura

Japonsko

394,0 (215+230,5)

Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc vyhral aj nedeľňajšie lety Svetového pohára v rakúskom Kulme.

Na mamuťom mostíku predstihol o 24,8 bodu Rakúšana Stefana Embachera. Tretí skončil so stratou 58,2 b. Nór Johann Andre Forfang.

Prevc opäť potvrdil svoju dominanciu, zaznamenal už 13. triumf v tejto sezóne a upevnil si post lídra celkového poradia prestížneho seriálu.

Na konte má aj olympijské zlato z veľkého mostíka v Predazze, či prvenstvo na MS v letoch v Oberstdorfe. V 2. kole nedeľňajšej súťaže zaletel do vzdialenosti 245,5 m a prekonal rekord mostíka.

Celkové poradie Svetového poradia

po 21 súťažiach:

1.

Domen Prevc

Slovinsko

1814 b

2.

Rjójú Kobajaši

Japonsko

1053 b

3.

Ren Nikaidó

Japonsko

921 b

Skoky na lyžiach

