Prevc potvrdil dominanciu. Na mamuťom mostíku oslavuje trinástu výhru v sezóne

Svetový pohár v skokoch na lyžiach
výsledky - lety v rakúskom Kulme:
1.
Domen Prevc
Slovinsko
463,2 b. (238+245,5 m)
2.
Stephan Embacher
Rakúsko
438,4 (240,5+225)
3.
Johann Andre Forfang
Nórsko
405,0 (225,5+224)
4.
Tomofumi Naito
Japonsko
404,7 (223,5+242,5)
5.
Andreas Wellinger
Nemecko
394,1 (223+219,5)
6.
Naoki Nakamura
Japonsko
394,0 (215+230,5)
Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc vyhral aj nedeľňajšie lety Svetového pohára v rakúskom Kulme.
Na mamuťom mostíku predstihol o 24,8 bodu Rakúšana Stefana Embachera. Tretí skončil so stratou 58,2 b. Nór Johann Andre Forfang.
Prevc opäť potvrdil svoju dominanciu, zaznamenal už 13. triumf v tejto sezóne a upevnil si post lídra celkového poradia prestížneho seriálu.
Na konte má aj olympijské zlato z veľkého mostíka v Predazze, či prvenstvo na MS v letoch v Oberstdorfe. V 2. kole nedeľňajšej súťaže zaletel do vzdialenosti 245,5 m a prekonal rekord mostíka.
Celkové poradie Svetového poradia
po 21 súťažiach:
1.
Domen Prevc
Slovinsko
1814 b
2.
Rjójú Kobajaši
Japonsko
1053 b
3.
Ren Nikaidó
Japonsko
921 b