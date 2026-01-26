Slovinci podali další protest. Bizarná situácia ich hviezdy ich pripravila o šancu na triple

Slovinský zväz kvôli diskvalifikácii Domena Prevca za to, že mu pri tímovej súťaži na MS v letoch pred skokom kuriózne „ušli“ lyže z mostíka, podal ďalší protest.
Výsledky už síce zmeniť nemôže, ale podľa vyhlásenia športového riaditeľa Gorazda Pogorelčnika v médiách chce dosiahnuť aspoň zmenu pravidiel.
Slovinsko sa v Oberstdorfe usilovalo o tretí tímový titul za sebou, ale nádej mu vzala v závere prvého kola bizarná situácia. Vo chvíli, keď sa na svoj pokus chystal Nór Marius Lindvik, ušli majstrovi sveta z individuálneho pretekov Prevcovi lyže. Obe kĺzali dolu mostíkom a jedna sa dokonca došmýkala až do doskočiska.
Prevc síce dostal obe lyže rýchlo späť, no rozhodcovia mu už nepovolili skok. Podľa nich zavinil situáciu nedbalým opretím lyží, namiesto toho, aby ich poriadne zabezpečil, alebo ich dal na starosť niekomu z realizačného tímu.
VIDEO: Kuriózna nehoda Prevca
Slovinci, ktorí aj len s tromi platnými pokusmi postúpili do druhého kola a napokon obsadili šieste miesto, sa proti verdiktu okamžite odvolali, ale neúspešne. Ďalší protest podali po pretekoch.
"Sú dve verzie ako ku všetkému došlo. Podľa prvej Domen oprel lyže o plachtu a potom spadli. Podľa druhej jeden z predskokanov videl, že ich zhodil jeden z dobrovoľníkov dáždnikom, keď sa otáčal, "uviedol Pogorelčnik.
"Jury si síce vyžiadala videozáznamy, ale žiadne sa nenašli. Keby ich mala, tak ide o ľahké rozhodnutie. Takto to bolo len tvrdenie proti tvrdeniu. Niečo sa musí zmeniť, musí byť pre takéto prípady k dispozícii kamerový záznam," dodal.