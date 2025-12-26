Zlatý medailista z OH ukončuje kariéru. Trápia ho problémy s kolenom

Rakúsky skokan na lyžiach Daniel Huber vo veku 32 rokov ukončil aktívnu kariéru pre pretrvávajúce problémy s kolenom.
Na ZOH 2022 v Pekingu získal zlatú medailu v súťaži družstiev. Celkovo vyhral tri podujatia Svetového pohára, v sezóne 2023/24 sa stal držiteľom malého glóbusu za lety.
„Je škoda, že v osobe Daniela strácame úspešného reprezentanta. Som presvedčený o tom, že by sa ešte dokázal vrátiť do kolotoča Svetového pohára.
Otázne však je, či by sa zaradil medzi absolútnu špičku. Treba rešpektovať jeho rozhodnutie," uviedol pre agentúru APA šéftréner rakúskych skokanov Andreas Widhölzl.