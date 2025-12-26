Zlatý medailista z OH ukončuje kariéru. Trápia ho problémy s kolenom

Daniel Huber. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. dec 2025 o 15:19
Celkovo vyhral tri podujatia Svetového pohára.

Rakúsky skokan na lyžiach Daniel Huber vo veku 32 rokov ukončil aktívnu kariéru pre pretrvávajúce problémy s kolenom.

Na ZOH 2022 v Pekingu získal zlatú medailu v súťaži družstiev. Celkovo vyhral tri podujatia Svetového pohára, v sezóne 2023/24 sa stal držiteľom malého glóbusu za lety.

„Je škoda, že v osobe Daniela strácame úspešného reprezentanta. Som presvedčený o tom, že by sa ešte dokázal vrátiť do kolotoča Svetového pohára.

Otázne však je, či by sa zaradil medzi absolútnu špičku. Treba rešpektovať jeho rozhodnutie," uviedol pre agentúru APA šéftréner rakúskych skokanov Andreas Widhölzl.

    Zlatý medailista z OH ukončuje kariéru. Trápia ho problémy s kolenom
