Skokanom zmizli veci, zlodej sa nakoniec priznal: Veľmi sa bál následkov

Zlodej nórskeho vybavenia z víkendového podujatia Svetového pohára v skokoch na lyžiach v nemeckom Willingene sa priznal a svoj čin oľutoval.
V stredu o tom informoval športový riaditeľ nórskeho tímu Jan-Erik Aalbu.
Nórom zmizli prilby, bundy, čiapky, rukavice či okuliare.
„Zlodej ma kontaktoval cez telefón, ospravedlnil sa a veľmi sa bál následkov. Evidentne šlo o kajúcneho hriešnika. Polícia má videozáznam, takže neviem, čo sa stalo, či sa zľakol alebo čo,“ citovala z Aalbuovho vyjadrenia agentúra DPA.
Podľa hovorcu polície došlo k lúpeži v sobotu večer v tímovom sklade. Podujatie vo Willingene bolo posledné v kalendári SP pred začiatkom ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo, ktoré štartujú tento piatok.