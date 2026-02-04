Skokanom zmizli veci, zlodej sa nakoniec priznal: Veľmi sa bál následkov

Svoj čin oľutoval.

Zlodej nórskeho vybavenia z víkendového podujatia Svetového pohára v skokoch na lyžiach v nemeckom Willingene sa priznal a svoj čin oľutoval.

V stredu o tom informoval športový riaditeľ nórskeho tímu Jan-Erik Aalbu.

Nórom zmizli prilby, bundy, čiapky, rukavice či okuliare.

„Zlodej ma kontaktoval cez telefón, ospravedlnil sa a veľmi sa bál následkov. Evidentne šlo o kajúcneho hriešnika. Polícia má videozáznam, takže neviem, čo sa stalo, či sa zľakol alebo čo,“ citovala z Aalbuovho vyjadrenia agentúra DPA.

Podľa hovorcu polície došlo k lúpeži v sobotu večer v tímovom sklade. Podujatie vo Willingene bolo posledné v kalendári SP pred začiatkom ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo, ktoré štartujú tento piatok.

