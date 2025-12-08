    Slovensko s treťou miestenkou na ZOH. Jagerčíková potvrdila príslušnosť k špičke

    TASR|8. dec 2025 o 07:33
    Slovensko má nárok na dve ženské olympijské miesta.

    Svetový pohár v skialpinizme - Solitude

    1. kolo: ženy - šprint, finále:

    1.

    Margot Ravinelová

    Francúzsko

    3:14,8 min

    2.

    Giulia Muradová

    Taliansko

    + 13,1 s

    3.

    Katie Mascheronová

    Taliansko

    + 13,2 s

    4.

    Marianna Jagerčíková

    Slovensko

    + 22,9 s

    Slovenskí skialpinisti budú mať trojnásobné zastúpenie na štarte zimných olympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo. V Bormiu sa môžu predstaviť Marianna Jagerčíková, Jakub Šiarnik a Rebeka Cullyová.

    Definitívu tomu dalo 4. miesto Marianny Jagerčíkovej v šprinte v pretekoch 1. kola Svetového pohára v americkom stredisku Solitude pri Salt Lake City. Informoval o tom portál olympic.sk.

    Jagerčíková so Šiarnikom si zabezpečili miestenky už v sobotu v miešaných tímoch. V nedeľňajšom šprinte potvrdila Jagerčíková príslušnosť ku svetovej špičke a postupom do šesťčlenného finále potvrdila 4. priečku v olympijskom kvalifikačnom rebríčku jednotlivkýň, ktorá znamená účasť na ZOH 2026.

    Definitívne to krátko pred Vianocami potvrdí Medzinárodná federácia skialpinizmu.

    Na olympijskú premiéru do Bormia sa mohlo dostať len 18 mužov a 18 žien. V miešaných tímoch rozdelili pre každé pohlavie po 12 miesteniek, na jednotlivcov ich zostalo len šesť.

    VIDEO: Záznam zo šprintu Svetového pohára v skialpinizme

    Prvé dve dostali najlepší dvaja a najlepšie dve na MS 2025, zvyšné štyri prví štyria a prvé štyri v olympijskom kvalifikačnom rebríčku.

    V ňom pred Jagerčíkovou skončili zástupkyne Španielska, Talianska a Nemecka.

    Slovensko tak má nárok na dve ženské olympijské miesta. Celkovo sa na ZOH 2026 predstavia v skialpinizme zástupcovia a zástupkyne zo 14 krajín.

    „Nemám slov. Marianna je skvelá a mám z toho veľkú radosť,“ uviedla v príbehu na sociálnych sieťach Slovenskej skialpinistickej asociácie Rebeka Cullyová, ktorá vďaka majsterke sveta 2023 zaplní druhé slovenské miesto v súťaži žien.

    V Solitude prišla Jagerčíková vo finále do cieľa s mankom 22,9 sekundy na víťaznú Francúzku Margot Ravinelovú. Od bronzu ju delilo 9,7 s.

