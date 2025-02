Slovenský skialpinista si chce splniť sen a dostať sa na ZOH: Bola by škoda túto šancu nevyužiť

ŠTRBSKÉ PLESO. Do začiatku ZOH 2026 ostáva už menej než rok a účasť na športovom sviatku v Miláne a Cortine je pre slovenského skialpinistu Jakuba Šiarnika prvoradý cieľ. Cesta na olympiádu vedie cez kvalifikáciu, v ktorej sa chce spoločne s Mariannou Jagerčíkovou umiestniť do 9. miesta medzi európskymi tímami.

"Vlani sme skončili vo Svetovom pohári na 7. mieste, takže ak by sme si udržali výkonnosť, mohlo by sa to podariť," uviedol Šiarnik pre TASR. "Kvalifikácia ZOH plynie prakticky počas celej sezóny. Začala sa decembrovými pretekmi v Courcheveli a o rok na to, v decembri 2025, sa skončí," prezradil Šiarnik.

V prebiehajúcej sezóne má za sebou viacero súťaží. Zatiaľ poslednú absolvoval v španielskom Boí Taüll, na ktorej obsadil v štafete 11. miesto. Jeho najbližšie kroky povedú do talianskeho Bormia, ktoré bude počas olympiády (6.- 22. februára 2026) dejisko zápolení skialpinistov. "V Bormiu som ešte nebol, som na to zvedavý. Všetci tam prídu motivovaní, predsa len sa tak budú chcieť ukázať a vyťažiť z toho čo najviac. O postupové miesta sa aktívne uchádza 28 tímov, takže to bude poriadne nabité," konštatoval Šiarnik.

Podľa neho vedie najrýchlejšia cesta na ZOH cez zmiešanú štafetu. "Na ZOH bude 18 mužov a 18 žien. Dvanásť najlepších krajín zo zmiešanej štafety bude mať miestenky pre muža i ženu. Z týchto 12 tímov musí byť jeden z Ázie, jeden z Ameriky a jeden z Austrálie/Oceánie. My preto potrebujeme skončiť do 9. miesta medzi európskymi tímami," povedal Šiarnik. V prebiehajúcej sezóne sa mu nevyhli ani zdravotné problémy, rovnako ako jeho partnerke z mixu: "Trocha som bojoval so zdravým, no už sa blížim k maximálnemu výkonu. Aj Mariannka mala menší výpadok pre virózu, no už je v poriadku a čoskoro by sme mali znovu bojovať o ďalšie body v kvalifikácii."