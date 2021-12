Weiss zo Slovana neodíde. Prečo hráči nemajú ani na dorastencov? (komentár)

Sledovať vystúpenie Slovana v dánskej metropole bolo bolestivé a náročné. Nevedno, či „ľutovať“ skúsených hráčov, ktorí nestačia na kodanských dorastencov, alebo trénera Vladimíra Weissa, ktorý musí s týmto materiálom pracovať, či Kmotríkovcov, ktorí do toho vrážajú nemalé peniaze.

Hráči v Slovane sú na slovenské pomery riadne preplácaní. Podľa funkcionárov dostávajú toľko, aby sa vyrovnali tímom na európskej scéne. Samozrejme, nie tým absolútne najlepším.

Avšak na tretí tím dánskej ligy, ktorí nastúpi v zostave s polovicou dorastencov, by to mohlo stačiť. Ďalší omyl. Nestačí. Prehrali 0:2 a mohli aj viac. Ako je to možné?