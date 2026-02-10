Majster sveta prekvapil miestnych. Littler prišiel do pubu a zahral si šípky

Anglický úradujúci dvojnásobný majster sveta v šípkach Luke Littler v pondelok večer zavítal do pubu The Feathers Inn v meste Lichfield v grófstve Staffordshire a prekvapil miestnych.
Toto nečakané vystúpenie bolo vyvrcholením súťaže britskej značky balených orechov a slaných pochutín. Súťaž spustili minulý rok v spolupráci so šípkarom z Warringtonu s prezývkou „The Nuke“. Jednému pubu tak dala šancu hostiť majstra sveta organizácie PDC v šípkach počas exkluzívneho večera plného šípok pre miestnu komunitu.
The Feathers Inn, rodinný pub v srdci mesta Lichfield, bol náhodne vybraný ako víťaz spomedzi stoviek prihlásených podnikov z celej krajiny.
Pub je známy silným komunitným duchom, večermi so živou hudbou a vlastným šípkarským tímom. Luke sa pridal k miestnym pri terči, odohral zápasy s domácim tímom a rozprával sa so stálymi návštevníkmi.
VIDEO: Luke Littler hrá šípky v miestnom bare
„Presne o takýchto večeroch to je. Atmosféra bola neskutočná, všetci boli veľmi priateľskí a pripravení hrať. KP Nuts odviedli skvelú prácu, keď pomohli priviesť k životu takéto momenty, a veľmi som si užil stretnutie s miestnymi aj pár hodov šípkami s nimi,“ citoval Littlera regionálny spravodajský portál Warrington Guardian.
Majitelia pubu The Feathers Inn Tracey a Mike Kingstonovci dodali: „Keď Luke vošiel dverami, pub doslova vybuchol. Nikdy sme nevideli našich stálych hostí takých ohromených, reakcie všetkých boli úžasné. Sme nadšení, že nás KP Nuts náhodne vybrali, a nemôžeme im dostatočne poďakovať za vytvorenie momentu, na ktorý nikdy nezabudneme.“
Nadšený bol aj člen šípkarského tímu The Feathers Inn Andy Matthews: „Nemôžem uveriť, že sme si práve zahrali proti Lukovi ‚The Nuke‘ Littlerovi. Sme nesmierne vďační, že pre nás toto podujatie zorganizovali.
Pre malý šípkarský tím z Lichfieldu je to úplne neuveriteľné. Majster sveta vojde do nášho miestneho pubu – výrazy na tvárach ľudí hovorili za všetko. Niečo také nezažijete každý deň.“