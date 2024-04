Šimon Nemec pred MS: Budeme mať dobrý tím, chceme vyhrať každý zápas

Ambície sú vysoké

Nemec patrí k štyrom pravidelne hrajúcim Slovákom v NHL, ktorí nastúpia na turnaji. Práve pre tento fakt sa očakáva, že zverenci Craiga Ramsayho budú mať hokejové kvality na to, aby mohli prekvapiť.

"Je super, že chalani chcú prísť a že chceme prísť všetci, ktorí môžeme," povedal Nemec.

"Nie vždy sa to dá, teraz to vyšlo tak, že veľa tímov, kde pôsobíme, nepostúpilo do play-off. Možno je to také šťastie, že sa sem dostaví viac chalanov. Tím môže byť veľmi dobrý a naša ambícia bude vyhrať každý zápas."

Slováci začnú pôsobenie v základnej skupine v piatok 10. mája zápasom s Nemeckom. Následne si zmerajú sily v B-skupine aj s Kazachstanom, USA, Poľskom, Francúzskom, Lotyšskom a Švédskom.

Skupina sa javí ako hrateľná, nepostup do štvrťfinále by zvlášť pri príchode Nemca, Slafkovského, Tatara či Pospíšila bol hodnotený ako nesplnenie cieľa.