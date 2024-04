Slovensku sa črtá silný tím na MS. Som nadšený, ambície budú vyššie, hovorí Tatar

"U mňa to nie je o nejakej motivácii. Nepostúpili sme do play-off a som zdravý, takže toto je jeden z prípadov, keď môžem prísť pomôcť.

Sezónu začal v Denveri, kde si chcel v tíme s MacKinnonom, Rantanenom či Makarom splniť sen o Stanleyho pohári. V drese Colorada však v 27 zápasoch strelil len jeden gól a aj preto bol v polovici decembra vymenený do Seattle.

Momentálne sa veľmi teším na majstrovstvá sveta, že si schuti zahrám a opäť uvidím chalanov. Je to vždy veľká výzva," uviedol Tatar.

Myslím si, že keby toho priestoru bolo viac, tak aj výsledky mohli byť oveľa lepšie, ale to je niečo, čo neovplyvním. Aj také veci sa stávajú.

"Sezóna bola ako na hojdačke, musel som sa presunúť do iného mužstva. Bol som z toho trošku smutný, najmä z tej príležitosti, akú som mal.

Vlani priznal, že spolu s únavou zo sezóny bola práve neistá klubová budúcnosť hlavným dôvodom, prečo necestoval s reprezentáciou na MS do Rigy.

"Som veľmi rád, že chalani, ktorí boli so mnou na poslednom šampionáte, sa stávajú etablovanými hráčmi v NHL. Mojou víziou je, že títo hráči budú chodiť na MS a sila tímu bude podstatne iná ako pred niekoľkými rokmi.

Okrem Tatara kývli na reprezentačnú pozvánku aj ďalší hráči zo zámoria - Juraj Slafkovský, Šimon Nemec, Martin Pospíšil a tiež Pavol Regenda.

Kryštalizuje sa tak silný tím, ktorí by do začiatku majstrovstiev sveta mohli ešte doplniť Martin Fehérváry s Erikom Černákom. Obaja obrancovia hrajú play-off NHL, no ich tímy prehrávajú v sériách 0:2 na zápasy.

"Samozrejme, prajem im úspešné play-off, ale v prípade, že by mohli prísť na MS, tak by boli ďalšími oporami pre naše mužstvo," povedal Tatar.

Začiatku MS sa nevie dočkať

Držiteľ striebornej medaily z MS 2012 už zažil svetový šampionát blízko slovenských hraníc. Pred deviatimi rokmi v Ostrave však Slováci napriek trom úvodným víťazstvám do štvrťfinále nepostúpili.

Tatar odohral šesť zápasov. Najviac sa mu darilo s centrom Marekom Viedenským a Tomášom Jurčom, keď zaznamenal obe svoje asistencie.