Dve generácie to dokázali, teraz chcú vyhrať aj oni. Vieme, proti komu hráme, vraví Nebyla

ŠAMORÍN. Už len päť dní zostáva do otvorenia ME futbalistov do 21 rokov.

V stredu 11. júna o 18.00 h na NFŠ v Bratislave nastúpia Slováci proti Španielom a stredopoliar Sebastián Nebyla verí, že sa so svojimi spoluhráčmi budú tešiť z triumfu tak, ako predtým dve generácie slovenských futbalistov.

Počas uplynulých dvoch kontinentálnych šampionátov so slovenskou účasťou v rokoch 2000 a 2017 zvíťazili Slováci v otváracích zápasoch 2:1.