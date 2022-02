Viem, že mám na viac, vravel sánkar Skupek po nevydarenej olympijskej premiére

"Nie som veľmi spokojný, v tréningu sa mi jazdilo lepšie. Neviem, či to bolo v dôsledku stresu, ale viem, že mám na viac," uviedol pre TASR.

Konečné 26. miesto na ZOH v Pekingu však považuje za sklamanie. Mladý sánkar zároveň nabral chuť do ďalšej práce pretože vie, že má na viac.

Ako uviedol, okrem zážitkov a zoznámením sa s olympijskou atmosférou si so sebou odnesie aj niečo do ďalšej kariéry: "Určite motiváciu pracovať na sebe a lepšie zvládať stres."

Počas ďalších dní by sa chcel mladý olympionik dostať aj na iné športy, rád by si pozrel vystúpenie Petry Vlhovej a v akcii by chcel vidieť aj slovenských hokejistov.

Sledovať bude aj svojich kolegov v tobogane, najmä Jozefa Ninisa, ktorý štartuje na svojej piatej olympiáde.

"Neviem, či sa aj ja dostanem na päť olympiád, ale aspoň na jednu by som chcel ešte určite ísť," reagoval Skupek.

