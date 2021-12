Recept na Procházku? Šampiónovi ho má prezradiť Čechov premožiteľ

Teixiera síce bojoval s Poliakom Janom Blachowiczom, ale Procházka bol pripravený v pozícii náhradníka. Pre každý prípad tak premýšľal o taktike na potenciálneho súpera.

„Mo mi telefonoval, trochu sme sa zhovárali. Možno ho zavolám do môjho kempu. To je dobrá možnosť. Sme dobrí kamaráti a nielen to, Jiří je veľmi atypický striker.

Veľmi rýchle pohyby, dobrá technika, ale zároveň má viacero dier v obrane a myslím, že presne tak ho Mo dostal. Ide do toho dosť bláznivo, no necháva tam priestor, aby inkasoval presný úder,“ povedal Teixiera pre portál Sherdog.

Čaká sa na dátum

Procházka vletel do UFC ako uragán. Dve presvedčivé výhry stačili promotérom, aby mu dali veľkú príležitosť zabojovať o pás.

Na oficiálny oznam sa stále čaká, ale sám Procházka pre iDnes.cz potvrdil, že o zápasu rokujú.

„Je to na rovnakom bode, vyjednávame dátum, čakáme, kým nám ho potvrdia. Stojí to teraz na UFC a rokovaniach s Gloverom. Verím, že to tiež chcú zverejniť s predstihom, že sa to podarí a na jar pôjdeme po víťazstvo,“ uviedol.