Vieme, čo nás na Slovensku čaká. Náš tréner si zaslúži každý cent, znie z Kosova

Chytal v prvom oficiálnom zápase Kosova. Bol to preňho výnimočný deň a keď dostal pozvanie do reprezentácie, ani chvíľu neváhal. „Počúvol som svoje srdce. Bol to splnený sen,“ vravel pre Sportnet rodák z mesta Vushtrii neďaleko Mitrovice.
SAMIR UJKANI vyrastal v Belgicku, spravil si kariéru v Taliansku, kde pôsobil v Palerme, Novare, Latine, Pise i Cremonese. Pôvodne reprezentoval Albánsko, ale po vzniku kosovskej reprezentácie si vybral národný tím vlasti.
Za Kosovo odchytal 36 zápasov, vrátane prvého historického priateľského stretnutia v roku 2014 proti Haiti, v ktorom Kosovo remizovalo 0:0.
Teraz čaká Kosovo ďalší historický zápas a bývalý brankár ho bude sledovať z pozície športového riaditeľa.
V rozhovore pre Sportnet na trávniku Štadióna Fadila Vokrriho hovoril o dôležitosti zápasu, o vízii kosovskej reprezentácie ale aj o tom, či pripravujú hráčov na prípadné provokácie.
Kosovo už postupom do play off kvalifikácie na majstrovstvá sveta dosiahlo najväčší úspech svojej futbalovej histórie. Čo to znamená pre túto mladú krajinu?
V roku 2014 sme začali hrať oficiálne priateľské zápasy. V roku 2016 nás prijali do FIFA. Ešte sme nemali desiate výročie a momentálne hovoríme o kvalifikácii na majstrovstvá sveta. Pre nás je to obrovská vec.
Sme na to hrdí a vieme, že na Slovensku nás čaká veľmi ťažký zápas. Môžeme písať históriu.
Ako vnímajú hráči tlak, že ich čaká najväčší zápas v histórii Kosova?
Dúfam, že to nebude najväčší zápas, lebo ak uspejeme na Slovensku, čakalo by nás finále play off v Prištine a to by bol najväčší zápas. Samozrejme, hráči si sú toho vedomí.
Sme vo fáze, keď rastieme a robíme obrovské kroky. Mali sme ťažkú kvalifikačnú skupinu, sme hrdí na to, čo sme zatiaľ dosiahli a stáva sa z nás naozaj dobrý tím.
Kosovo je po druhý raz v play off kvalifikácie na veľký šampionát. Pred EURO 2020 ste sa v semifinále play off prehrali so Severným Macedónskom. Vtedy ste stáli v bránke. Mohli by ste porovnať situáciu kosovskej reprezentácie vtedy a teraz?
Je to úplne iné. Keď sme začínali, mali sme veľké talenty, mladých hráčov, ktorí nás ťahali. Mali sme vtedy dobrú šnúru, neprehrali sme pätnásť zápasov za sebou. Boli to pre nás veľmi dobré časy.
Teraz je však kvalita na inej úrovni, lebo už máme skúsených hráčov, ktorí hrajú vo veľkých tímoch v Serii A, v La Lige či v Bundeslige.
Teraz už sme naozaj tím. Máme vysokú kvalitu v každej formácii a všetko ide podľa plánu. Na začiatku sme priniesli obetu, hrali sme s mladými hráčmi, aby rástli a tí hráči sa naozaj dostali na veľmi vysokú úroveň. Sme na to hrdí.
Aké boli reakcie v Kosove po žrebe play off, že na vás najprv čaká Slovensko a potom v prípadnom finále Rumunsko alebo Turecko? Čo vravíte na týchto súperov?
Bude to náročné. Ide o majstrovstvá sveta a všetci sú v play off úplne zaslúžene. Každé mužstvo má vysokú kvalitu. Nech vyhrá ten najlepší. Samozrejme, chceme vyhrať, pre nás by to bola obrovská vec, ale uvidíme.
Ako ste sa stali športovým riaditeľom reprezentácie?
Hral som v Taliansku a začínal som cítiť, že možno je načase spraviť ďalší krok. Buď odísť niekam, alebo skončiť s futbalom. Mal som tridsaťpäť rokov a rozprával som sa s prezidentom zväzu.
Vravel mi, že po ukončení kariéry môžem pracovať v rámci zväzu a neváhal som. Ihneď som spravil tento krok. Som hrdý, že môžem reprezentovať svoju krajinu, predtým ako hráč a teraz ako športový riaditeľ.
Aké sú konkrétne vaše úlohy? Vy ste ten, kto kontaktuje hráčov, či chcú reprezentovať Kosovo?
Sme krajina, ktorá má veľa sľubných hráčov doma, ale tiež veľa v diaspóre. Po celej Európe sú roztrúsení hráči, ktorí môžu hrať za Kosovo.
Naším cieľom je hovoriť s nimi, ukázať im víziu, akú môže náš zväz ponúkať. Musím povedať, že robíme veľmi dobrú prácu, lebo väčšina hráčov sa rozhodne pre Kosovo ešte skôr, ako by sme sa ich spýtali.
Predtým sme ich prosili, „prosím vás, hrajte za nás,“ lebo sme boli mladý štát a nemali sme veľa možností.
Teraz však všetko ide podľa plánu aj preto, lebo sme na začiatku priniesli obetu. Teraz je kvalita tímu vyššia aj preto, lebo sa hráči rozhodli pre Kosovo bez najmenšieho váhania. To je pre nás obrovský výsledok.
Nemáme jednoduchú úlohu, lebo tí hráči si môžu vybrať krajinu, kde vyrastali, alebo často aj Albánsko.
My im stále hovoríme: rozhodujte sa srdcom. To je jediná vec, čo od nich chceme. A oni sa naozaj rozhodujú srdcom a pomáhajú nám, aby sme sa dostali ešte vyššie.
Teda nie je to o tom, že by zvažovali, čo sa im viac oplatí, ale ide len a len o emóciu?
Nie je to jednoduché. Ak niekto vyrastal v Nemecku alebo vo Švajčiarsku, tak je pochopiteľne vďačný tej krajine, ktorá mu pomohla rásť. Ale sú tam aj rodinné väzby a Kosovčan nikdy nezabudne, odkiaľ pochádza.
My im predostrieme svoju víziu, ale povieme im: „Rozhodujte sa srdcom, lebo práve srdce vás ženie k maximálnemu výkonu.“
Stále im hovoríme, že keď sa rozhodnú, majú dvere otvorené. Práve preto s hráčmi hovoríme pri každej príležitosti a sme ochotní čakať rok, dva aj tri. Ale keď sa rozhodnú, naozaj hrajú srdcom.
Trénerom Kosova je od februára 2024 Nemec Franco Foda. Čo znamená jeho prínos pre kosovský futbal?
Foda je veľký tréner, poznali sme jeho históriu a preto sme ho oslovili. Mal veľký úspech s rakúskou reprezentáciou a práve to nás najviac zaujalo.
Je to kvalitný tréner a kvalitný človek. Robí skvelú prácu. Za dva roky sme s ním spravili veľký pokrok a preto sme sa s ním rozhodli predĺžiť zmluvu o ďalšie dva roky. Dúfajme, že spoločne sa nám podarí splniť si sny.
O Fodu bol v lete záujem zo Saudskej Arábie, vraj odmietol miliónovú ponuku. Aj on sa teda rozhodol srdcom?
Foda nie je z Kosova, ale cíti sa s nimi spojený. Verí nášmu projektu, verí chlapcom, aj sebe. Preto ho len necháme pracovať a snažíme sa mu pomôcť vo všetkom, aby sme spolu dosiahli náš sen.
Foda a jeho realizačný tím zarábajú vraj 400 až 450 tisíc eur ročne. Síce nie je to milión ako v Saudskej Arábii, ale stále je to vysoká suma.
Pred jeho angažovaním sme videli, akú kvalitu má náš tím a prišiel moment, keď sme videli, že ak zoberieme veľkého trénera, tak pod jeho vedením tento tím môže dokázať veľké veci.
Museli sme do toho zainvestovať a teraz vidíme výsledky. Teraz už len veriť, aby všetko takto pokračovalo, lebo futbal je niekedy šialený a stať sa môže všeličo. Ale myslím si, že sme na správnej ceste.
Na Slovensku sa v poslednej dobe veľa rozoberá plat reprezentačného trénera Francesca Calzonu, ktorý zarába mesačne 70 tisíc eur. Niektorí ľudia si myslia, že je to privysoká suma. Aj u vás sú také názory?
Náš tréner si zaslúžil každý jeden cent. Je to pre nás veľká investícia, ale zaslúži si ju. Možno by si zaslúžil aj ešte viac.
V Saudskej Arábii by mu dali viac, ale on sa rozhodol srdcom. Sme za to vďační a chceme s ním ďalej pokračovať. Veríme v jeho schopnosti a on verí v nás. Spolu môžeme byť veľmi silní.
Slovensko oficiálne neuznáva Kosovo a nedá sa vylúčiť, že nejakí ľudia sa na štadióne dopustia provokácií. Pripravujete hráčov na to, čo spraviť, ak by náhodou niekto začal na tribúne kričať „Kosovo je Srbsko“?
Hráči sa musia sústrediť len na to, čo sa deje na ihrisku. Prišli ste sem do Kosova, vidíte, že ľudia sú tu srdeční, otvorení a prejavujúci rešpekt. Takto sa chceme prezentovať aj na ihrisku.
Verím, že na tribúnach nebude rasizmus, lebo ten do športu nepatrí. Vlastne nie iba do športu, ale vôbec do celého sveta. Všetci sme rovnakí ľudia. Samozrejme, všetci môžu povzbudzovať svoju krajinu, ale iba s rešpektom.
Absolútne súhlasím, ale prednedávnom ste hrali zápas s Rumunskom, v ktorom vaši hráči na protest odišli z ihriska.
Áno, lebo už toho bolo priveľa.
Čo ak toho bude znovu priveľa?
Veríme, že sa to nestane, lebo je to veľmi zlé pre futbal, pre obraz krajiny a pre mladých chlapcov, ktorí nepotrebujú vyrastať v negativite. Majú vyrastať v šťastí a dostať tú správnu podporu.
Odsudzujeme rasizmus a máme tých najlepších fanúšikov na svete. Poznám ich viac ako desať rokov a nikdy sme s nimi nemali žiadny problém. Nikdy. Veríme, že nebude problém ani s fanúšikmi súpera.
Ak Kosovo vyhrá na Slovensku, finále play off by hralo v Prištine na Štadióne Fadlia Vokrriho, ktorý má kapacitu 13 000 ľudí. Záujem by však bol určite oveľa väčší…
Myslím si, že v tom prípade by nám nestačil ani štadión s kapacitou milión ľudí a to sme krajina, ktorá má iba 1,8 milióna obyvateľov.
Samozrejme všetci by chceli byť na štadióne a mrzí nás, že nemáme zatiaľ väčší štadión. Verím, že s pomocou vlády sa nám podarí postaviť väčší štadión, lebo chceme mladým chlapcom dať všetko, aby sa mohli dostať na tú najvyššiu úroveň.
Čo podľa vás rozhodne vo štvrtok v zápase na Tehelnom poli?
Detaily. Tímy, ktoré sa dostali do play off, si v ňom zaslúžia byť. Slovenská reprezentácia je veľmi kvalitná, ale podľa mňa rozhodnú detaily.