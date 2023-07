Juniorskí kanoisti boli blízko k medailám na ME. Až 15 slovenských lodí bolo vo finále

MONTEMOR-O-VELHO. Pätnásť slovenských lodí sa na ME juniorov a do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike v portugalskom Montemore prebojovalo do A-finále.

Najlepšie výsledky dosiahli kajakárka Romana Švecová a juniorský dvojkajak v zložení Ľudovít Tóth, Dominik Doktorík. Na 1000 m trati obsadili 4. miesto.

Deblkanoisti Peter Kizek s Eduardom Strýčkom, ktorí už pravidelne štartujú aj na vrcholných seniorských podujatiach, dopádlovali na 500 m trati v kategórii do 23 rokov na piatej priečke.

V roku 2024 sa mládežnícke majstrovstvá Európy budú konať prvýkrát v Bratislave na Zemníku.