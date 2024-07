Sidová na ME zabojuje o medaily, v rozjazdách bola suverénne najrýchlejšia

PLOVDIV. Slovenská reprezentantka Bianka Sidová postúpila do finále K1 na 1000 m na ME do 23 rokov.

V stredajšom treťom rozjazde dosiahla najrýchlejší čas. Na druhú v poradí Kazašku Stellu Šuchanovú mala priepastný 10-sekundový náskok.

Do finále v stredu postúpila aj slovenská ženská K4 v zložení Dagmar Čulenová, Katarína Pecsuková, Sofia Bergendiová a Hana Zemánková.

V rozjazde na 500 m dosiahla tretí najrýchlejší čas, ktorý znamenal priamy postup. Lepšie než Slovenky boli len reprezentantky Česka a Nemecka.