Nemusíme byť najlepší kamoši. Na pretekoch to hodíme za hlavu, vraví kajakár roka

Druhý raz po sebe ste sa stali kajakárom roka v sekcii hladkých vôd. Čo pre vás toto ocenenie znamená?

Je to taký bonus k medaile. Som rád, že ma ocenili ľudia z klubov, ktorí hlasovali. Dosť ma to prekvapilo, lebo v minulosti som už bol kajakár roka. Vôbec som to nečakal, že by som teraz ním mohol byť, lebo nielen ja mám tie úspechy. No veľmi ma to potešilo.

Čo podľa vás rozhodlo vo váš prospech? V štvorkajaku sedíte predsa štyria, úspechy dosahujete spolu. Prečo hlasujúci uprednostnili práve vás?