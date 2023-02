Za odmenu dostal Žiguli či kartón mlieka. Na trávniku sa neovládol a mal dištanc

Bolo to už dávno, ale samozrejme na takúto vec sa nedá zabudnúť. Po skončení kariéry sa však človeku trochu zmenia hodnoty i priority a začína sa iný život. Titul majstra sveta je krásna spomienka, no treba niečo dokázať aj v iných oblastiach života a sústredíme sa skôr na to.

Mám iba jednu zlatú medailu z majstrovstiev sveta, takže to bolo pre mňa niečo výnimočné. No my sme športovali v inom svete, v iných časoch, v inom režime. Nemali sme také veľké možnosti, ako súčasní športovci, ktorí sa pripravujú v Brazílii či v Amerike. My sme sa pripravovali na zamrznutom ramene Dunaja a tak aj naše výsledky boli trocha skromnejšie.

Čo znamenala vaša zlatá medaila zo svetového šampionátu pre rýchlostnú kanoistiku na Slovensku?

O dva roky skôr, v roku 1987 som bol druhý na majstrovstvách sveta a prirodzene každý chce víťaziť. Našťastie sa mi to v Plovdive podarilo.

Získal som aj bronz v roku 1993, vtedy sme už reprezentovali Slovensko po rozpade Československa.