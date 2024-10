V Česku mu robili problémy. Juniorský majster sveta bude reprezentovať Slovensko

"Asi pred štyrmi rokmi som sa rozhodol, že chcem ísť sám za seba. 'Odtrhol' som sa od jej tímu a odvtedy mi český zväz začal robiť problémy. Vyčítali mi, že som si dovolil odísť z tímu a dávali mi polená pod nohy. Keď som sa stal majstrom sveta, tak sa im nepáčilo, že som úspešný a nechceli ma pustiť na preteky s mojím vlastným trénerom.

Vyvrcholilo to vtedy, keď mi Český zväz rýchlokorčuľovania začal vybavovať víza na preteky v Ázii až v deň, keď už ostatní reprezentanti odlietali do dejiska. To bola pre mňa posledná kvapka a povedal som si, že takto to ďalej nepôjde," uviedol Steklý pre TASR.

V danej situácii bol pre neho odchod na Slovensko logická voľba. Geografická blízkosť, žiadna rečová bariéra a možnosť získať občianstvo ho prilákali pod slovenskú vlajku.

Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz (SRZ) podal pomocnú ruku a pomohol s administratívnymi procesmi. Rovnaký krok spravila aj Lukášova mama Libuša, ktorá je zároveň aj jeho trénerka a manažérka.

"Mňa vybavili prednostne, keďže išlo o šport a reprezentáciu krajiny. Moja matka je pôvodom Slovenka, no keď sa rozdelilo Československo, vybrala si české. Teraz požiadala o slovenské," prezradil Steklý.

Prechod z reprezentácie jednej krajiny k druhej sa nezaobišiel bez nevyhnutnej pauzy.

"Podľa pravidiel Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU) musel mať ročnú stopku. Už ju absolvoval a môže reprezentovať Slovensko. Práve v Inzelli absolvoval prvé 'slovenské' preteky," poznamenala podpredsedníčka SRZ pre long track Renáta Karabová.

Príchod talentovaného rýchlokorčuliara, ktorý si na svetovej scéne spravil meno najmä triumfom v pretekoch s hromadným štartom na MS juniorov, je pozitívny impulz pre slovenské rýchlokorčuľovanie.

"Po odchode z českého tímu mal v ponuke aj iné krajiny, ktoré by mohol reprezentovať. Napokon to vyšlo na Slovensko a my sme radi, že to takto dopadlo. Verím, že nás to posunie a zároveň, že to nebude iba o jednom pretekárovi.