USA prvýkrát v histórii obhájilo zlato. Je to šialené. Sme dynastia, hovorí najlepší hráč turnaja

Pre 35-ročného Davida Carlea to bol v mladom trénerskom veku už druhý významný úspech, Američanov doviedol k titulu aj na vlaňajšom šampionáte: "Cítim veľkú radosť z chlapcov. Všetka drina naozaj stála za to. Som na nich hrdý," poznamenal Carle po tom, čo doviedol USA k 7. titulu na MS"20" (2004, 2010, 2013, 2017, 2021, 2024, 2025).

"Na tím nemôžem byť nič iné než hrdý. Bol to skvelý finálový zápas i turnaj, na ktorom sme vytvorili výbornú partiu.

Možno nám nikto neveril, no my sme si dôverovali a vedeli sme, že ak budeme hrať ako tím, dostanem sa do finále," konštatoval Kiiskinen, ktorého síce draftoval v roku 2023 Nashville, no práva na neho už vlastní Detroit.