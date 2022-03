MPV zmenil rozhodnutie. Rusov ani Bielorusov do Pekingu nepustí

Reprezentantov Ruského a Bieloruského paralympijského výboru sme odmietli, aby sme zachovali integritu podujatia a bezpečnosť všetkých účastníkov. Dotknutým športovcom odkazujem, že nás mrzí, že do vášho úsilia zasiahlo rozhodnutie vlád porušiť Olympijské prímerie. Ste obete činov vašich vlád.

Rozhodnutie sa týka 83 športovcov, ak by však Rusi a Bielorusi zostali v Pekingu, ďalšie výpravy by zrejme odišli a nemali by sme uskutočniteľné hry. Dúfam, že sa vrátime do stavu, keď sa budeme zameriavať výlučne na silu športu, ktorý dokáže meniť životy ľuďom so zdravotným znevýhodnením."