Ruskí hokejisti nie sú v Prahe vítaní, odkázala česká diplomacia pred zápasom NHL

PRAHA. Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky odkázalo klubom San Jose Sharks a Nashville Predators, že ich ruskí hráči nie sú v krajine vítaní.

Zápasmi týchto dvoch tímov odštartuje 7. októbra v pražskej O2 aréne 105. ročník NHL, no je otázne, či sa v nich predstavia aj hokejisti s ruským pasom.

Prípadný zákaz vstupu do krajiny by sa týkal útočníkov Jakova Trenina z Nashvillu a Jevgenija Svečnikova zo San Jose. Obranca Sharks Nikolaj Knyžov do Prahy nepocestuje pre zranenie.

"Môžeme potvrdiť, že Ministerstvo zahraničných vecí ČR poslalo list NHL, v ktorom upozorňuje, že Česká republika ani iný štát v bezvízovej Schengenskej zóne by v tejto chvíli nemal udeliť víza ruským hráčom pre vstup na naše územie," uviedol vo vyhlásení námestník ministra zahraničných vecí Martin Smolek podľa agentúry AP.