Slovenky čaká priamy súboj o postupovú priečku. Je to len o nás, vraví líderka

PLOJEŠŤ. Slovenská ženská basketbalová reprezentácia uzatvorí novembrový program prvej fázy kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2027 priamym súbojom o druhé miesto.
V utorok 18. novembra o 18.00 h nastúpi v rámci C-skupiny proti Rumunsku s cieľom zaknihovať druhé víťazstvo za sebou.
V sobotu Slovenky potvrdili na Cypre rolu papierového favorita, aj keď sa prvý úspech do tabuľky nerodil ľahko.
„Cesta za víťazstvom bola náročná. Ťažká bola v tom, že Cyprus je špecifický súper a my sme mu dovolili ochutnať to, aby hral s nami vyrovnanú partiu.
Viac-menej potom to bolo dosť nervózne, myslím si, že na nás padla aj určitá deka a robili sme rozhodnutia, ktoré neboli najvhodnejšie. Každopádne, sme radi za víťazstvo,“ povedal pre TASR po triumfe 70:59 reprezentačný tréner Martin Pospíšil.
VIDEO: Tréner Pospíšil a hráčky Jakubcová a Mištinová
Sú favoritky
Do cesty sa im v závere novembrového asociačného termínu postaví dôverne známy súper, ktorému čelili v kvalifikácii na tohtoročný európsky šampionát.
Kvalitou je Rumunsko na vyššej úrovni, preto sa nemôže opakovať scenár z Limassolu, kde sa podarilo zlomiť odpor súpera až v samotnom závere.
Síce v sobotu jednoznačne prehrali s Poľskom (41:86), ale po dvoch vystúpeniach u súperov budú hrať pred svojimi divákmi.
„Určite sme favoritom, ale nebude to ľahký zápas, o to viac, že hráme na ich palubovke. Treba sa dobre pripraviť, nastaviť a dodržať veci, na ktorých sa dohodneme. Musíme sa vrátiť k tomu, čo nás zdobilo na konci minulej kvalifikácie.
Treba mať dobrý vstup do zápasu, hrať fyzicky a rýchlo dopredu. Myslím si, že aj tento zápas bude len o nás, s akou energiou do neho pôjdeme,“ prezradila rozohrávačka slovenského tímu Nikola Dudášová.
Do Rumunska cestovala totožná dvanástka hráčok, ako tomu bolo na Cypre. Pre zdravotné problémy vypadla už po prvom stretnutí Veronika Remenárová a na svoj reprezentačný debut si musí ešte počkať Lucia Žilinská.
„V každom zápase, ktoré odohrali v predchádzajúcich dvoch rokoch proti nám, tak stál proti nám iný tréner,“ zamyslel sa kouč Sloveniek.
Rumunsko má kvalitu
V kvalifikačných bojoch o ME 2025 zvíťazil jeho tím pred dvoma rokmi 93:77 a vo februári ho doma zdolal hladko 90:52.
„Koncentrujeme sa na Rumunsko, keďže nás nečaká nič jednoduché. Síce prehralo v Poľsku vysokým rozdielom, ale budú hrať v kvalifikácii prvýkrát doma. Myslím si, že má kvalitu.
Majú vysokú pivotku Virjogheovú, ktorá nám už robila problémy v predchádzajúcej kvalifikácii. Budeme musieť nájsť na ňu odpoveď. Chceme zápas odmakať, iba tak vedie cesta k víťazstvu.
Musíme byť koncentrovanejší na úvod zápasu, nedať im tie veci, ktoré im vyhovujú,“ uviedol Pospíšil na adresu najbližšieho súpera v C-skupine.
V hre je poistenie si druhého miesta, ktoré by na konci prvej fázy kvalifikácie ME 2027 znamenalo pokračovanie v bojoch o účasť na záverečnom turnaji.
„Hrajú rýchlo, každá hráčka môže vystreliť z každej pozície. Nie je to len o jednej hráčke, ale je ich viac. Sme si vedomé toho, že každý zápas je dôležitý.
Bude potrebné hrať disciplinovane v útoku a najmä v obrane. Verím, že v útoku to pôjde,“ dodala na záver aktuálne najlepšia strelkyňa Slovenska v kvalifikácii Terézia Páleníková.
Cesta na ME sa zmenila
Novembrové stretnutia môžu vo veľkej miere dať odpoveď na postupové šance slovenského tímu a pokračovanie v boji o miestenku na európsky šampionát.
Cesta na ME 2027 sa totiž oproti predošlým kvalifikačným cyklom výrazne zmenila. Do prvej fázy vstúpilo 27 tímov, v hre je 17 miesteniek.
Postup si zabezpečia dva najlepšie tímy z každej skupiny a tri najlepšie družstvá z tretích miest.
V tabuľke sa nebudú počítať duely so štvrtým tímom v skupine. Až v druhej fáze sa hrá o účasť na záverečnom turnaji.
Neúspešné tímy z prvej fázy čaká predkvalifikácia ME 2029. Záverečný turnaj je na programe 16. až 27. júna 2027 a druhýkrát v histórii sa odohrá v štyroch krajinách - Belgicku, Fínsku, Litve a Švédsku.
Nominácia Slovenska na zápas s Rumunskom
Hráčky: Nikola Dudášová (Umana Reyer Benátky), Kyra Lambertová (Elitzur Ramla/Izr.), Alica Moravčíková, Ema Szmereková (obe Piešťanské Čajky), Natália Martišková (Sokol Hradec Králové), Terézia Páleníková (Villeneuve d'Ascq LM/Fr.), Liana Užovičová (Slávia ŠKP Banská Bystrica), Katarína Šedivá (MBK Ružomberok), Miroslava Mištinová (CS Rapid Bukurešť), Stella Tarkovičová (Energa Toruň/Poľ.), Ivana Jakubcová (Olympiakos Pireus/Gréc.), Rebeka Mikulášiková (AZS AJP Gorzów Wielkopolski/Poľ.)
Realizačný tím: Martin Pospíšil - hlavný tréner, Ivana Jalčová a Radko Dvorčšák - asistenti trénera, Erika Gaheerová - fyzioterapeutka, Marek Mikletič - kondičný tréner, Lucia Lásková - manažérka reprezentácie, Sabína Šimonovičová - vedúca družstva, Monika Bartošová - doktorka, Vladimír Katreniak - masér