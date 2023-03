V šestnástich prestúpil do Feyenoordu. Mal som obavy, priznáva slovenský talent

Ako ste sa dozvedeli, že práve vy ste najlepším futbalistom Slovenska do sedemnásť rokov?

Ocinovi volali zo Slovenského futbalového zväzu. Bol som milo prekvapený. Pretože, ak mám byť úprimný, nevedel som, že takéto niečo existuje.

Po správe som zostal pozitívne naladený. Gratulovala mi celá rodina, všetci boli za mňa radi.

Váš brat Mário Sauer z MŠK Žilina skončil v prvej päťke kategórie do devätnásť rokov.

Škoda. Ak by to vyhral aj brat, bolo by to nádherné. Rodinné double. Debaty u nás sa točia len okolo futbalu. Mamina nie je veľká futbalistka, ale oboch nás podporuje.