Asistent trénera Peter Frühauf: Úseky, ktoré rozhodli, potrebujeme mať 60 minút

Maďari si jazdili proti Kazachstanu a jazdili aj dnes. My sme zo šancí, ktoré sme zo začiatku mali, nedali góly a paradoxne oni skórovali hneď zo začiatku a dostali krídla. Niekedy to tak býva. Ale potom sme ukázali našu hru.

Samozrejme, vieme, že na týchto turnajoch často rozhoduje skóre a my sme naozaj chceli odskočiť o viac gólov, aby sme aj v tejto štatistike mali výhodu. Aj keď na to sa nepozeráme, chceme vyhrať posledný zápas s Kazachstanom stoj čo stoj.

Ja si myslím, že sme silní na puku v útočnom pásme, máme na to proporcie, máme na to rýchlosť. Nekomplikujeme si to okolo modrých čiar, nahadzujeme puky hlboko do útočného pásma. Tam s nami súperi majú obrovské problémy. Myslím si, že to sú tie úseky, ktoré nám rozhodli zápasy, ale potrebujeme ich mať samozrejme konštantne 60 minút.

Počas zápasu sa zranil obranca Šimon Nemec. Nakoľko chýbal defenzíve?

Je to veľký zásah do obrany. Bol som s ním, dúfam, že to nebude až také vážne. Má teraz dva dni na to, aby si to dal dokopy a ja dúfam, že bude v poriadku na ten najdôležitejší zápas v skupine.

Čo sa pri tom strete so súperom stalo?

Je to pravidlo, ktoré tu je niekoľko rokov. Čiarový rozhodcovia majú nejaký výsek, do ktorého musia rozhodnúť o tom, kto je skôr na puku. Boli telo na telo a keď rozhodca nezareaguje, potom sa stávajú takéto veci. Našťastie, nemá to rameno vyhodené. Je to bolestivé, ale uvidíme ako dopadnú vyšetrenia.