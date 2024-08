VIDEO: Žiadna zlomenina ani vykĺbenie. Je to 50 na 50, povedal doktor o zranení Nemca

V desiatej minúte druhej tretiny po strete so súperom nepríjemne narazil na mantinel. Ostal ležať na ľade a na jeho výraze bolo okamžite vidieť bolesť. Do stretnutia už potom nezasiahol.

Podľa slov trénera a tímového doktora ale rameno nie je zlomené ani vykĺbené a Nemec by sa mohol zotaviť už do nedeľného stretnutia s Kazachstanom.

"Nedá sa to zatiaľ vôbec špecifikovať, šanca je 50 na 50. Zlomenina ani vykĺbenie tam nebolo, skôr svalové poranenie. Skúšal to aj ďalej, ale potom sme vyhodnotili, že pôjde dole, aby sme predišli vážnejšiemu zraneniu."

Strata Šimona Nemca by bola pre reprezentáciu citeľná. Aj keď má len 20 rokov, patrí medzi opory tímu.

"Je to veľký zásah do obrany. Bol som s ním aj ja, dúfam, že to nebude až také vážne," komentoval situáciu asistent trénera Peter Frühauf.

VIDEO: Asistent trénera Peter Frühauf reaguje po zápase