V jedenástich zostal sám. Veľakrát som si poplakal, priznal Škriniar

Milan Škriniar. (Autor: TASR - Jaroslav Novák)

Pavol Spál | 23. mar 2022 o 07:20

Ak to nemáme vyhrať my, tak to doprajem Lobotkovi.

Prišiel v bordovom obleku s výrazným čiernym golierom. Topánky sa mu riadne leskli. MILAN ŠKRINIAR sa stal tretíkrát za sebou futbalistom roka na Slovensku. Slávny Čech Pavel Nedvěd tvrdí, že keď chce hráč uspieť v Taliansku, tak sa musí prispôsobiť aj mimo ihriska. Naučiť sa jazyk, štýlovo sa obliekať. Zažilo ste to isté? Neviem, že ako to presne myslel. Zrejme tak, že sa musíte naučiť taliansku kultúru. To je najdôležitejšie. Ak sa naučíte rýchlo taliansky, tak vás ihneď vnímajú inak. Je to veľmi dôležité. Nedvěd tiež dodal, že sa mu na začiatku angažmán smiali, že ako sa oblieka. Spoluhráči mu jeho oblečenie vystavovali na vešiak hanby a vyzývali ho, aby zmenil oblečenie. Máte podobnú skúsenosť? Mne osobne sa to nestalo. Myslím, že sa obliekam celkom dobre (smiech). Také žarty sa však bežne v kolektíve dejú. Ak niekto príde trebárs vo farebných topánkach, tak mu ich zavesia. Súvisiaci článok Najdrahší Slovák v dejinách čudne behá. Prečo je svetová trieda? Dnes patríte medzi najlepších svetových obrancov. Považovali vás odmalička za veľký talent? Keď som začínal a následne aj v žiackej kategórii ma brali ako talent. Ale určite vyrastali okolo mňa lepší hráči ako ja. Keď som mal sedemnásť či osemnásť, tak sa to začalo pomaly preklápať. Verím, že mám potenciál sa ešte zlepšiť. Od dvanástich rokov ste vyrastali na internáte žilinskej akadémii, bez rodičov. Ako ste to dokázali ustáť? Trebárs legendárny Andrés Iniesta mal podobný príbeh ako vy a plakal. Dočítajte tento článok

