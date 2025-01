Betting_Analyst: Písaním analýz viem získať až 500 eur mesačne v nikoch

Ako dlho už prispievaš do Niké komunity svojimi analýzami?

Do komunity prispievam zhruba rok. Za ten čas som sa veľa naučil – od písania zrozumiteľných a hodnotných textov až po lepšie pochopenie rôznych športov a ich špecifík.

Prečo si sa rozhodol začať tvoriť a písať rôzne analýzy?

S analýzami som začal najmä kvôli tomu, lebo som si chcel vyskúšať niečo nové. Človek sa celý život učí, objavuje a ako nováčik som toho veľa nepoznal. Tak som si to skrátka chcel celé vyskúšať. K tomuto rozhodnutiu ma priviedol aj fakt, že vždy som mal problém nájsť kompletné informácie o zápase, stručný prehľad alebo inými slovami plusy mínusy. A to som postupne začal do svojich analýz vkladať. Stručné informácie a dôvody, prečo je tip dobrý, alebo aké sú riziká tejto stávky, niečo, čo je užitočné pre ostatných, aby sa museli zamyslieť a zvoliť si vlastnú cestu nezávisle od mojej. Musím sa priznať, že v rámci zvedavosti ma v počiatkoch zaujímala aj odmena, otázka typu, do akej miery je možné získať maximálnu odmeny a mnohé iné.

Takže si začal publikovať až po spustení odmeňovania za analýzy? Alebo si v Niké zažil aj časy bez odmien za analýzy?

U mňa to bolo zrejmé až od momentu, kedy sa spustili spomínané odmeny za analýzy. Predtým som prakticky nemal žiadne skúsenosti s písaním analýz - začínal som sa učiť v Niké no a ostal som tu dodnes.

Ktorá analýza ti urobila v poslednej dobe najväčšiu radosť?

Určite tá z uplynulého víkendu, kde som analyzoval víťazstvo Manchestru City v domácom zápase proti Chelsea.

Spomínal si svoje analytické začiatky v Niké. Určite si mal v minulosti osobu, ktorá ťa inšpirovala k rozhodnutiu začať publikovať vlastné analýzy...

Na strednej škole mi bol inšpiráciou spolužiak, ktorý sa venoval zmiešaným bojovým športom, aj v rámci športovej redakcie a vždy ma dokázalo fascinovať, koľkými informáciami o danom športe disponoval.

Prežívaš nejako proces od publikovania analýzy až po vyhodnotenie tvojho analyzovaného tipu a zisk odmeny? Alebo to je pre teba už bežná rutina?

Analýzy nijak zvlášť neprežívam. Ak je úspešná, tak ma to poteší. Ak na druhú stranu nevyjde, tak to neprežívam negatívne. Na mojich prvých analýzach bola odmena nízka, doslova niekoľko centov. Pre začiatočníkov to je bežný jav. Na margo, väčšina mojich analýz je blízka realite, čo znamená, že bývajú tesné.

Môžeš nám prezradiť, akú najvyššiu odmenu si doteraz získal za jednu analýzu v Niké?

Najvyššiu odmenu som získal niečo málo cez 20 eur v nikoch, doteraz sa mi to podarilo iba zopárkrát.

Eviduješ si nejaký prehľad, koľko si dokážeš analýzami prilepšiť?

Analýzami som schopný si prilepšiť radovo v stovkách eur. Napríklad v januári to je už prilepšenie o zhruba 500 eur v nikoch.

Koľko analýz týždenne zvyčajne publikuješ? Máš na to nejaký systém?

Podľa chuti a najmä ponuky v Niké. V priemere publikujem 4 analýzy denne. Platí, že víkendy mám najsilnejšie.

Sleduješ niekoho konkrétne v komunite Niké? Čítaš si aj analýzy od ostatných tipérov?

K dnešnému dňu sledujem dvoch autorov a to Prizrak a MA1201. Analýzy druhých sledujem minimálne, pretože bývajú pre mňa málo zaujímavé a obsahovo krátke.

Stalo sa ti už, že ti niekto v chate poďakoval za to, že sa inšpiroval tvojou analýzou ktorá bola výherná?

Samozrejme. Záleží od človeka. V tipovaní natrafíte na veľa kritických, negatívnych ľudí, ale aj na ľudí, ktorí vedia poďakovať. Skúsenosti mám s oboma tábormi.

A ako vlastne vnímaš komunitu a chat Niké?

Chat vnímam priaznivo. Sem-tam si tam s niekým pokecám, posrandujem, prezdieľam analýzu alebo tiket.

Čo hovoríš na možnosť vytvorenia vlastnej komunitnej prezývky, s ktorou prišla Niké v závere uplynulého roka?

Hodnotím to pozitívne a ako potrebnú súčasť modernej tipérskej komunity. Každý tipér si zvolí svoju originálnu prezývku, ktorá ho vystihuje. Za mňa je to určite vhodná forma spestrenia komunikácie v komunite a je to rozhodne lepšie, ako predchádzajúce náhodné písmena a čísla v prezývkach. Sám som si zvolil prezývku, ktorá vystihuje moju primárnu činnosť v komunite. Ak by som analýzy nepísal, zrejme by som uvažoval nad viac zábavnejšou prezývkou.

U väčšiny tipérov je tipovanie spojené so športovou minulosťou - či už aktívnou alebo pasívnou. Ako to je v tvojom prípade? Venoval si sa niekedy nejakému športu?

V mladosti som sa aktívne venoval najprv futbalu, po sérii zranení a rozvíjajúcemu vzťahu k inému športu, som prešiel na stolný tenis, kde som zotrval dodnes. Medzi môj druh relaxu patrí aj cyklistika. Často ma preto môžeme vidieť aj na cestách. Tak ako aj v živote, aj pri tipovaní, je potrebná disciplína, konzistentnosť a systém. Za to všetko vďačím športu.

Máš svoj obľúbený klub poprípade športovca, ktorého si veľkým fanúšikom?

Môj obľúbený klub je Manchester City a k tomuto klubu mám citový vzťah. Na Etihad Stadium som mal možnosť sa ocitnúť a bol to nezabudnuteľný zážitok. Preto sa najviac zaujímam práve o Premier League, kde mám slušnú úspešnosť. No svoje vedomosti prenášam aj do rôznych iných športov. Preto v sekcii analýz na Niké môžete evidovať moje analýze na športy ako hokej, tenis, hádzaná, šípky, biatlon a mnohé iné.

Spomenul si Citizens – ako doposiaľ hodnotíš ich prebiehajúcu sezónu?

Sezóna je pre Manchester City mimoriadne náročná. Zažili sme si veľkú krízu, ktorá bola prepojená sériou zranení. Pre žiadny tím nie je ľahké, ak hráč vypadne 3-krát za pol sezónu (Rúben Dias). Pre túto chvíľu som presvedčený, že stále máme šancu bojovať o popredné priečky v PL, šance na play-off v novom formáte LM stále žijú. Nikdy netreba strácať nádej. Nové mená a posily budú prínosné - naposledy takou bol Omar Marmoush z Eintrachtu Frankfurt.

Aký by bol na záver tvoj odkaz tipérom v komunite, ktorí uvažujú nad publikovaním vlastných analýz?

Nebojte sa! Ak máte vzťah k športu, baví vás písanie a máte na to aspoň chvíľku času. Skúste si to. S odstupom času sa určite zlepšíte a možno budete ešte šikovnejší, lepší ako ja.