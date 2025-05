Romaňák by mohol na záver MS zažiť premiéru. Nechám na ľade maximum, vraví

„Je to možné, no stále je to predčasné. Máme pondelok ráno, niektorí chalani sa ešte dávajú dokopy. Majú menšie šrámy, takže vôbec nevieme, aký bude zdravotný stav. Nedá sa to predikovať dopredu, ale sú tam chalani, ktorí nie sú úplne zdraví,“ uviedol po rannom tréningu Frühauf.

VIDEO: Romaňák po pondelňajšom tréningu