Marpo bude mať zápas v Oktagone, potom aj v RFA (Týždeň V klietke)

BRATISLAVA. Nová organizácia RFA na avizovanej tlačovej konferencii predstavila nové posily a nečakaný zápas. Na konci roka je na programe stret českého rapera Marpa a slovenskej legendy MMA Ilju Škondriča. Marpa pritom už v máji čaká iný boxerský duel proti Karlosovi Vémolovi, ktorý sa uskutoční pod hlavičkou organizácie Oktagon MMA. Marpo tak bude v priebehu šiestich mesiacov zápasiť v oboch organizáciách.

Promotéri Oktagon sa zároveň musia vysporiadať so zrušením zápasu Gábora Borárosa a Jakuba Štafka. Do zahraničia zas odchádza šampión poloťažkej váhy Viktor Pešta.

Pozrite si týždňový prehľad SvetMMA a magazín Týždeň V klietke.

UFC: Strickland natiahol víťaznú šnúru V hlavnom zápase UFC Fight Nightu v Las Vegas uspel Američan Sean Strickland, ktorý na body zdolal Jacka Hermanssona. Strickland si pripísal už piatu výhru v rade. Pozornosť upútal tiež Kazach Shavkat Rakhmonov. Rakhmonov má celkovú bilanciu 15:0 a v UFC zatiaľ predvádza dominantné výkony. Tentoraz ukončil súpera v prvom kole. Odborná verejnosť ho prirovnáva ku Khamzatovi Chimaevovi, no Rakhmonov tieto prirovnania odmieta. Sám si chce raziť vlastnú cestu.

V Oktagone ukončil kariéru, teraz sa vracia Americký zápasník Eric Spicely prišiel do Oktagon MMA ako bojovník, ktorý mal byť potenciálnou hrozbou pre hviezdneho Karlosa Vémolu. Spicely však najskôr podľahol Poliakovi Naruszczkovi a následne nestačil ani na Čecha Zdeňka Polívku. Práve po súboji s Polívkom v pozápasovom rozhovore ukončil kariéru.

Netrvalo to dlho a toto rozhodnutie si rozmyslel. „Stopercentne budem znova zápasiť. Bolo to skôr z frustrácie, ako iného dôvodu. Pred zápasom som to mal niekde vzadu v hlave, ale veľmi to ovplyvnila pandemická situácia. Náš gym je ňou veľmi poznačený, tréningy sú ovplyvnené a je ťažké zohnať dostatok tréningových partnerov. Neustále sa však každý deň pripravujem. Milujem MMA, stále trénujem s tými najlepšími. Chcem si dať jeden zápas v USA a potom by som sa rád opäť ukázal v Oktagone,“ uviedol pre MMA Shorties americký bojovník. Peňáz má namierené do Švédska Jedného z najtalentovanejších bojovníkov MMA Matěja Peňáza čaká v najbližšom období veľká zmena. A to po stránke životnej, tak aj športovej.

Český zápasník totiž po úspešnom roku 2021 zmení adresu. Spoločne sa priateľkou sa presťahoval do Švédska, kde bude trénovať v známom klube All Stars Gym po boku takých mien ako Khamzat Chimaev, Alexander Gustafsson a Ilir Latifi. Peňáz vletel do sveta MMA ako kométa. Úspešný kickboxer v priebehu trinástich mesiacov postupne porazil Patrika Jevického, Romaina Debienna, Carlosa Gracu, Mateusza Strelczyka a Cheicka Koného. Zrušený zápas Boráros-Štafek a zranenie Gábor Boráros prišiel o zápas a zároveň skončil v reality šou survivor. Boráros mal už dlhšie naplánovaný duel proti českému hercovi Jakubovi Štafkovi, ktorý už v kariére odboxoval aj boxerský zápas a v Oktagone porazil Petra Benka. Štafek však musel tento súboj odvolať. Dôvodom sú jeho pracovné povinnosti.

Pôvodne sa pripravoval na novembrový dátum, neskôr na február. Galavečer bol nakoniec presunutý až na máj 2022, čo pre Štafka predstavuje príliš veľkú prekážku. V súčasnosti už sa musí venovať ďalším projektom. Boráros mal smolu aj v rámci reality šou Survivor. Hoci patril medzi obľúbených účastníkov relácie, po zranení kolena v šou skončil. Navyše, podľa dostupných informácií ho čaká na Slovensku operácia. Promotéri Oktagonu síce avizujú, že pre neho hľadajú náhradného súpera do májového boxerského zápasu, no v tejto chvíli nie je jasné, akým spôsobom toto zranenie ovplyvní jeho športové plány do najbližších mesiacov. Novinky z dielne RFA Vznikajúca organizácia RFA na avizovanej tlačovej konferencii v Prahe oznámila nové posily a aktuálne plány. Medzi najnovšími akvizíciami ligy sú David Hošek či Štefan Vojčák. Tieto posily nebudú chýbať už na marcovom turnaji Warm-Up.

V Bratislave sa predstavia aj Tomáš Možný alebo Michal Zátorský, zatiaľ čo najväčšou hviezdou podujatia by mal byť Leo Brichta. Český bojovník, ktorého prestup vyvolal vášnivé diskusie a tvrdé odkazy medzi zástupcami Oktagon MMA a RFA, sa má stretnúť s Rakúšanom Dadaevom. Ten čaká na víťazstvo ešte od roku 2016, Brichta má 5 víťazstiev v rade.

Zároveň oznámili nečakaný „Money Fight“. Český raper Marpo bude na konci roka boxovať so slovenskou legendou MMA Iljom Škondričom. Marpa pritom čaká už v máji stret s Karlosom Vémolom. V jednom roku tak bude zápasiť aj v Oktagone, aj v RFA. Sám ale vysvetľuje, že s nikým nemá podpísaný exkluzívny kontrakt a pokiaľ neporuší zmluvné podmienky, chce mať dobré vzťahy s oboma organizáciami. Pešta mieri do zahraničia Popredný český bojovník MMA Viktor Pešta si podľa dostupných informácií už vybral nové pôsobisko. Promotér Oktagon MMA Ondřej Novotný pre portál Fight Club News uviedol, že Pešta bude pôsobiť v americkej organizácii PFL.

V tejto súťaži, ktorá funguje na princípe základnej časti a play-off, teda systému skôr známemu z tradičných športov, môže v prípade celkovej výhry získať až jeden milión dolárov. Pešta ani jeho tím túto správu zatiaľ nepotvrdili. Zarobí viac ako šampión UFC Americký bojovník Chad Mendes v UFC trikrát zápasil o titul. Bol vyzývateľom Josého Alda (dvakrát, pozn. red.) a Conora McGregora. Po prehre z roku 2018 ukončil kariéru v MMA a po odmlke sa upísal organizácii, ktorá sa venuje boxu bez rukavíc. Premiéra v Bare Knuckle FC ho čaká už o dva týždne a Mendes pred týmto zápasom avizuje, že dostane vyššiu výplatu než súčasný šampión ťažkej váhy Francis Ngannou. „Poviem to asi takto. Práve som videl, čo dostal za zápas šampión ťažkej váhy UFC a moja výplata bude vyššia. Je to šialené, som za to veľmi vďačný,“ opísal nový kontrakt bojovník s úsmevnou prezývkou Money. Mendes odkazoval na sumu 600-tisíc dolárov, ktorá bola po turnaji UFC predpokladaná ako základný plat Francisa Ngannoua za titulový duel.