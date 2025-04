Je pripravený na všetky varianty. O Országhovi sa rozhodne v najbližších dňoch

Mudrák, ktorý v tejto sezóne pôsobil v Hradci Králové, verí, že sa dostane na MS: „Snažil som sa pripraviť na sto percent. Dostal som týždeň, keď som urobil všetko pre to, aby som sa dal dokopy z dlhej sezóny. Verím, že som pripravený zabojovať o miesto. Mal som drobné zranenia, ale nejdem to špecifikovať."

Do kádra pribudli obrancovia Mário Grman, Dávid Mudrák a Michal Beňo s útočníkmi Marekom Heclom a Andrejom Kudrnom. Všetci hráči sú zdravotne v poriadku a pripravení nastúpiť v Česku.

Pri absenciách skúsenejších hráčov, ktorými sú Peter Cehlárik, Marek Hrivík, Libor Hudáček i M. Pospíšil, cíti šancu aj zvolenský útočník Hecl.

„Vážim si, že som dostal pozvánku a budem sa ju snažiť využiť. Moje úlohy sme ešte nerozoberali. Ale je to reprezentácia, čiže akúkoľvek dostanem, prijmem ju. Nepozerám dopredu, som rád, že tu môžem byť. Pôjdem postupne od zápasu k zápasu a uvidíme, ako to dopadne,“ uviedol 27-ročný krídelník.

Tretí šampionát za sebou môže absolvovať Kudrna, ktorý v tomto ročníku pôsobil vo Zvolene a aj vďaka nemu sa nakoniec tím dostal do semifinále a obsadil štvrté miesto.

„Niektorí hráči, čo by tu asi mali byť, tak nemohli prísť a je to šanca pre ďalších. Všetci sa pobijeme o miestenky. Väčšinu chalanov poznám a každý rok pribudnú noví mladší chalani. Uvidíme, ako to dáme dokopy. Máme teraz pár tréningov, aby sme si zohrali,“ skonštatoval.