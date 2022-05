Slovenská reportérka urazila na MS nemeckú trénerku. Spýtala sa nevhodnú otázku

Na tohtoročnom šampionáte vo Fínsku je netradičné, že prvýkrát v histórii sa do trénerského tímu Nemecka dostala žena. Bývalá reprezentantka Kanady Jessica Campbellová je asistentkou trénera.

"Aké je to byť peknou ženou v čisto mužskom kolektíve plnom pohľadných mužov? Možno sa vám niektorí páčia viac ako ostatní," spýtala sa slovenská novinárka.

Slovenská reportérka tak zopakovala otázku.

Na to už Campbellová nahnevane odpovedala: "Je to moja práca. Hráči si zas robia svoju prácu. Máme s hráčmi dobrý pracovný vzťah, to je všetko."

Komunikáciu zachytil vedľa stojaci štáb fínskej televízie Yle, ktorý to zverejnil na svojich webových stránkach.

V takejto vysokej pozícii je vôbec prvýkrát v histórii MS v hokeji žena. Bývalá kanadská reprezentantka pomáha s analýzou a hrou v oslabení. Na rovnakej pozícii v nemeckej lige v Norimbergu. Do reprezentačného tímu si ju vybral tréner Toni Söderholm.

Majstrovstvá sveta v hokeji