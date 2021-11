ONLINE: Real Madrid - Šachtar Doneck (Liga majstrov)

Real Madrid CF



"Los Blancos" síce prehrali v skupine veľmi prekvapivo so Šerifom Tiraspoľ, ale sú na prvom mieste tabuľky, získali šesť bodov, keďže porazili Inter Miláno (1:0) a aj Šachtar Doneck (5:0) so skóre 7:2. V rámci La Ligy iba o bod zaostávajú za Realom Sociedad, majú navyše jeden odložený zápas k dobru. Naposledy vyhrali Elche, predtým remizovali s Osasunou, no zvládli aj El Clásico. Karim Benzema strelil vo všetkých súťažiach jedenásť gólov, o dva menej má na konte Vinícius.



Šachtar Doneck



Ukrajinský celok sa nachádza na poslednej priečke tabuľky, doposiaľ získal iba bod za remízu s Interom Miláno. Prehral proti Šerifu Tiraspoľ aj Realu Madrid, skóre 0:7 priaznivé veru nie je. V domácej súťaži zaostáva za vedúcim Dynamom Kyjev o tri body. Má však najlepšiu ofenzívu. Lassina Traoré strelil už deväť gólov, no nedávno sa vážne zranil a prišiel asi o celú sezónu. Mateus Tetê zaznamenal sedem presných zásahov, o päť sa postaral Fernando.