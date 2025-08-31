Na prvý tréning prišli aj Hancko s Lobotkom. Calzona nemá problémy so zraneniami

SENEC. Trénerovi slovenskej futbalovej reprezentácie Francescovi Calzonovi sa na nedeľnom zraze v Senci hlásilo 13 hráčov.
Zvyšok 28-člennej nominácie na kvalifikačné zápasy na MS 2026 proti Nemecku (4.9.) a v Luxembursku (7.9.) by sa mal pripojiť do pondelka.
Pre Slovákov ide o prvé duely v boji o budúcoročné majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia V USA, Mexiku a Kanade.
V nominácii nechýba jeden z lídrov tímu, stredopoliar Ondrej Duda, ktorý v lete prestúpil do saudskoarabského klubu Al-Ettifaq.
„Ešte stále trvá tá adaptácia, samozrejme skôr na to počasie a novú kultúru. Po futbalovej stránke som sa nemal problém adaptovať rýchlo. Zatiaľ som nemohol nastúpiť pre prenesený kartový trest zo Serie A,“ uviedol Duda.
S Nemeckom sa Slováci stretnú premiérovo od ME 2016, na súpiske tohto zápasu (0:3) bol aj Duda, no do hry nezasiahol. Na ihrisku však bol o mesiac skôr v príprave, kde „Sokoli“ vyhrali 3:1.
„To mužstvo je výrazne omladené oproti tomu môjmu poslednému zápasu proti nim pred ME 2016. Stále je to však tím, ktoré má neskutočné kvalitu, je dravé a stále sú to Nemci,“ povedal Duda.
Slovensko čakajú prvé ostré zápasy od neúspešnej marcovej baráže o B-divíziu Ligy národov proti Slovincom. Medzitým odohral národný tím dva prípravné duely v Grécku (1:4) a proti Izraelu na neutrálnej pôde v Debrecíne (0:1).
„Ak mám hovoriť za seba, pre tých skúsenejších hráčov je to reálne posledná šanca dostať sa na MS. Ja by som bol veľmi rád, keby som súčasťou toho, ako sa nám to podarí druhý raz v histórii. Aj preto by som tomu prikladal ešte väčšiu vážnosť,“ vysvetlil Duda.
Štvorčlennú kvalifikačnú A-skupiny dopĺňa Severné Írsko, jej víťaz postúpi priamo na MS a druhý tím v poradí čaká dvojkolová baráž – o zvyšné tri miestenky zabojuje celkovo dvanásť tímov.
„Teším sa na ten zápas a dúfam, že aj ľudia to tak majú. Začína sa pre nás nová kapitola so zaujímavým súperom a očakávam plný štadión,“ dodal Duda. On sám pôsobil v Bundeslige sedem rokov, takže s nemeckým futbalom má bohaté skúsenosti:
„Mentalita Nemcov je iná ako všade inde na svete. Vypichol by som asi tú ich sebadisciplínu, infraštruktúru a divákov. V dvoch najvyšších súťažiach sú vždy plné štadióny."
Trénerovi Francescovi Calzonovi je 30-ročný stredopoliar už naplno k dispozícii, aj keď ho nedávno trápilo zranenie.
„Minulý týždeň som si natiahol lýtko a tri dni som netrénoval. Potom som však začal s individuálnym tréningom a aj bežným. Prišiel som na asi prvý raz v živote na zraz ako úplne prvý, rovno z letiska sem,“ dodal Duda.
Okrem neho sa v nedeľu v Senci hlásili brankár Marek Rodák, obrancovia Dávid Hancko, Peter Pekárik, Norbert Gyömbér, Ivan Mesík a Matúš Kmeť, stredopoliari Stanislav Lobotka, Matúš Bero, Tadeáš Hájovský, László Bénes a útočníci Ivan Schranz s Róbertom Boženíkom.
Na duel s Nemeckom, ktorého úvodný výkop je na programe vo štvrtok o 20.45 h, je momentálne predaných 14.200 vstupeniek, čo predstavuje necelé dve tretiny kapacity (22.500).