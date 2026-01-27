Rangers po 16 rokoch urobili výmenu s Islanders. Mestský rival získal skúseného obrancu

Obranca Carson Soucy v drese New Yorku Rangers.
Obranca Carson Soucy v drese New Yorku Rangers. (Autor: TASR/AP)
ČTK|27. jan 2026 o 08:48
Je to iba štvrtá výmena medzi týmito klubmi a prvá od roku 2010.

Najhorší tím Východnej konferencie NHL New York Rangers poslal obrancu Carsona Soucyho za výber v treťom kole tohtoročného draftu do tímu mestských rivalov New Yorku Islanders.

Od roku 1972, keď Ostrovania vstúpili do ligy, je to iba štvrtá výmena medzi týmito klubmi a prvá od roku 2010.

Tridsaťjedenročnému Soucymu, ktorý bol v Rangers tretí v počte zblokovaných striel, po sezóne skončí zmluva na 3,25 milióna dolárov ročne a bude voľným hráčom. Islanders zháňali ľaváka do obrany od novembra, keď išiel na operáciu ramena Alexander Romanov.

Kanaďan Soucy, ktorý už za Rangers nenastúpil do pondelňajšieho stretnutia proti Bostonu, v NHL hral aj za Minnesotu, Seattle a Vancouver. Na konte má 411 zápasov a 95 bodov.

