Rangers po 16 rokoch urobili výmenu s Islanders. Mestský rival získal skúseného obrancu

Najhorší tím Východnej konferencie NHL New York Rangers poslal obrancu Carsona Soucyho za výber v treťom kole tohtoročného draftu do tímu mestských rivalov New Yorku Islanders.
Od roku 1972, keď Ostrovania vstúpili do ligy, je to iba štvrtá výmena medzi týmito klubmi a prvá od roku 2010.
Tridsaťjedenročnému Soucymu, ktorý bol v Rangers tretí v počte zblokovaných striel, po sezóne skončí zmluva na 3,25 milióna dolárov ročne a bude voľným hráčom. Islanders zháňali ľaváka do obrany od novembra, keď išiel na operáciu ramena Alexander Romanov.
Kanaďan Soucy, ktorý už za Rangers nenastúpil do pondelňajšieho stretnutia proti Bostonu, v NHL hral aj za Minnesotu, Seattle a Vancouver. Na konte má 411 zápasov a 95 bodov.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: