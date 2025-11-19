Kapitán Rakúska sa po postupe odviazal: Chcem štátny sviatok. Nepite priveľa

VIEDEŇ. Rakúsky futbalový útočník Marko Arnautovič zo žartu vyzval tamojšiu vládu, aby sa 18. november stal štátnym sviatkom. Práve v tento deň si Rakúšania vybojovali prvú miestenku na MS po 28 rokoch.
Rakúsko na záver európskej kvalifikácie remizovalo s Bosnou a Hercegovinou 1:1, čím si zaistilo triumf v H-skupine a priamy postup.
„Je to odkaz pre vládu. Je to odkaz pre prezidenta a pre kancelára. Chcel by som, aby mal každý v Rakúsku sviatok, pretože toto pravdepodobne už nezažijeme, keďže po majstrovstvách sveta bude Arni preč,“ uviedol kapitán národného tímu podľa DPA.
Tridsaťšesťročný útočník a rekordér v počte štartov (130) i gólov (47) v rakúskom drese totiž toto leto oznámil, že po budúcoročnom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku ukončí reprezentačnú kariéru.
„Všetkým prajem len to najlepšie. Zostaňte zdraví a nepite priveľa,“ dodal Arnautovič po utorkovom postupe.