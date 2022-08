Trnava nedala Rakówu gól a vypadla. Kapitán Mikovič: Hnevá nás to

ČENSTOCHOVÁ. Futbalisti Spartaka Trnava sa druhý rok po sebe rozlúčili s Európskou konferenčnou ligou v 3. predkole.

Rakówu Čenstochová nedokázali dať v dvojzápase ani gól a po domácej prehre 0:2 prehrali aj u súpera 0:1.

Poľský klub rozhodol o svojom víťazstve v 68. minúte gólom ukrajinského útočníka Vladyslava Kočergina.

"Dvojgólový náskok sa ťažko doháňa, ale jeden gól sme streliť mohli. Dostali by sme ich pod tlak, čo sa nám nepodarilo, a tak z európskych súťaží odchádzame. Mám pocit, že sa cez tohto súpera dalo prejsť, no pokazili sme si to v prvom zápase," zhodnotil duel obranca Matej Čurma.