Nadal vystúpil na diaľnici a šiel peši. Nechcel si nechať ujsť finále Ligy majstrov

PARÍŽ. Rafael Nadal takmer nestihol finále futbalovej Ligy majstrov. Španielsky tenista sa v sobotu rozhodol naživo podporiť svoj obľúbený Real Madrid v súboji s FC Liverpool, na Stade de France sa však pre organizačný chaos dostal na poslednú chvíľu a "po svojich".

"Stihol som to, ale mal som problém dostať sa na štadión. Z auta som musel vystúpiť na diaľničnom obchvate a ísť peši. Ináč by som to určite nestihol.

Vozidlo, ktorým som išiel, napokon dorazilo na parkovisko pred štadiónom až na konci prvého polčasu o štvrť na jedenásť," vysvetlil pre francúzske médiá Nadal, ktorý v Paríži momentálne bojuje na Roland Garros o zisk rekordného 22. grandslamového titulu.