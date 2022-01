Nadalovi nejde o absolútny rekord. Moje šťastie od toho nezávisí, hovorí

Nie je to nik iný ako Rafael Nadal.

"Bolo neuveriteľné, ako sa dostal v piatom sete do tempa," dodal.

"Nemohol vedieť, ako sa bude cítiť, ale jedno je isté, vie, že čokoľvek má k dispozícii, použije to. Či už ide o technické zručnosti, alebo jeho obrovské emócie," dodal.

"Myslím, že Rafa ani nevedel, ako dobre je pripravený. Prišiel do Austrálie, vyhral prvý turnaj, ale nemohol vedieť, ako sa mu bude dariť v zápase na tri víťazné sety," myslí si expert televíznej stanice Eurosport Mats Wilander.

Španielsky tenista si prešiel počas kariéry množstvom zranení. Pre zdravotné problémy ukončil minulú sezónu ešte v auguste pred US Open. Na začiatku novej sezóny sa navyše nakazil koronavírusom.

Bývalý švédsky tenista vyzdvihol obrovskú Nadalovu bojovnosť. "Nie je so sebou spokojný, pokiaľ, si nie je istý, že vydal zo seba to úplne najlepšie, skutočne neviem, či tu bol niekedy ešte niekto taký," dodal.

"Nemám v tomto smere žiadne túžby. Iba ďalej pokračujem. Iba si užívam, že stále môžem hrať tenis. Úplne úprimne a zo srdca hovorím, že hoci, samozrejme, túžim ďalej vyhrávať, nie preto, že by som chcel vyhrať viac ako ostatní, ale preto, lebo milujem, čo robím," priznal Španiel.

"To, že máme všetci traja po dvadsať titulov, pre mňa znamená, že všetci traja spoločne tvoríme úžasnú históriu tohto športu. Je to pre mňa česť," vyjadril sa po postupe Nadal.

Sériu prerušilo iba US Open 2020, kde Nadal s Federerom pre pandémiu koronavírusu a zdravotné ťažkosti neštartovali a Djokoviča z turnaja diskvalifikovali.

"Neverím tomu, že by moje budúce šťastie záležalo od toho, či ja budem mať o jeden titul viac ako ostatní, alebo ostatní viac ako ja," uzavrel.

Navyše sa mu zdalo, že vo viacerých momentoch Nadal nedodržal striktné pravidlá týkajúce sa časových limitov napríklad medzi setmi.

Shapovalov sa na túto situáciu sťažoval. Po zápase dostal priamu otázku, či si myslí, že s Nadalom sa zaobchádza inak ako s ostatnými hráčmi. "Na sto percent," povedal,

"Veľmi rešpektujem Rafu za všetko, čo dokázal, ale sú tu nejaké pravidlá," dodal.

"Myslím si, že nemá pravdu. Je mi jasné, že po takomto zápase je frustrovaný, mám pre to pochopenie. Je to skvelý chalan s množstvom talentu, nechcem s ním mať konflikt. Ale podľa mňa sa teraz mýli. Možno je to tým, že je mladý, nemá v tomto smere toľko skúseností," uzavrel španielsky tenista.

Nadal vyzve v boji o finále Australian Open Taliana Mattea Berrettiniho. Ten krátko pred jednou v noci melbournského času (15.00 stredoeurópskeho, pozn. red.) vyradil po päťsetovej bitke krajana Gaela Monfilsa.