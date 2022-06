Nadal zdolal Djokoviča, ale nemá trofej. Skutočná skúška ho ešte čaká

Dokonca pred štvrťfinálovým zápasom s Djokovičom vyhlásil, že to môže byť jeho posledný zápas na Roland Garros. Tak, ako každý iný, ktorý v Paríži odohrá.

Nadal sa pred turnajom trápil, na antuke nevyhral tento rok ani jeden turnaj. Je to nevídaný jav na najväčšieho antukového špecialistu v dejinách tenisu. Navyše, v marci sa mu vrátili problémy s chronicky zraneným chodidlom.

"Je to neuveriteľné, som unesený," pridal sa Mats Wilander.

Bol si vedomý toho, že proti bude stáť jediný aktívny hráč, ktorý ho na Roland Garros dokázal zdolať, dokonca opakovane. Nakoniec z toho bola viac ako štvorhodinová štvorsetová bitka, ktorú ovládol Nadal.

Zápas rozohrali tenisti v utorok pred deviatou večer a z kurtu odchádzali po jednej hodine v noci. Začali v máji, končili v júni, poznamenal vtipne komentátor.

"Nevidel som, že by mal Rafa nejaké problémy. Ale to nie je prvýkrát, čo bol na tom zle, že sotva chodil a už o pár dní bol úplne fit. Nie som prekvapený. Mal to tak už veľakrát v kariére," hovoril po zápase na tlačovej konferencii Djokovič.