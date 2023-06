Program, výsledky, tabuľky, skupiny - ME vo futbale do 21 rokov 2023

BUKUREŠŤ, TBILISI. ME vo futbale do 21 rokov sa konajú každé dva roky a tohtoročná edícia sa odohrá od 21. júna do 8 júla v Rumunsku a Gruzínsku.

Na turnaji sa predstaví 16 mužstiev. Slovenským reprezentantom ušla miestenka na záverečnom turnaji po prehre s Ukrajinou v baráži.

Obhajcom titulu je reprezentácia Nemecka, ktorá zdolala na ME vo futbale do 21 rokov 2021 vo finále Portugalsko najtesnejším rozdielom 1:0.