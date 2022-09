Mladí Slováci nezvládli odvetu a na ME sa nepredstavia. Ukrajinec ich zostrelil hetrikom

Jaroslav Kentoš, tréner Slovenska: "V prvom polčase sme boli dobrí aj v defenzíve, mali sme príležitosti na gól. Škoda, že Suslov nevyužil ani tú najväčšiu. O všetkom rozhodol úvod druhého polčasu. My sme chceli ísť za gólom, ale inkasovali sme dvakrát, lebo nám nefungovala obrana. Napriek nepriaznivému stavu sme zvýšili aktivitu, lenže sme spravili chybu pri výstavbe útoku a súper sa presadil aj tretí raz. Striedaniami sme sa snažili niečo zmeniť, oživiť hru, ale Ukrajinci si víťazstvo a postup skúsene ustrážili."



Tomáš Suslov, stredopoliar Slovenska: "Nezvládli sme to. Mali sme šance v prvom aj druhom polčase. Futbal je o góloch a bohužiaľ sme ich nedali a súper ich dal viac. Môžeme si za to sami, sme v tom všetci ako tím," povedal sklamaný kapitán slovenskej dvadsaťjednotky Peter Pokorný vo videu na webe RTVS. "Je to ťažké, boli sme blízko. V polčase sme ešte mali dobrý výsledok, ale urobili sme dve chyby v úvode druhého polčasu. Také kvalitné mužstvo ako Ukrajinci si to postrážili a zaslúžene postúpili,."