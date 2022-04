Program, výsledky, tabuľka, vstupenky - MS v hokeji do 18 rokov 2022 (I. divízia)

Slovensko v Piešťanoch postupne vyzve Japonsko, Nórsko, Francúzsko, Dánsko a Kazachstan. Do A-kategórie postúpia dva najlepšie tímy.

PIEŠŤANY. MS v hokeji do 18 rokov 2022 I. divízie sa konajú od 11. do 17. apríla na Slovensku. Šampionát hostia Piešťany.

Permanentky na všetkých 5 zápasov Slovenska sú už vypredané, ale stále sú k dispozícii miesta na jednotlivé duely - aj na tie, v ktorých hrá Slovensko.

Vstupenky na slovenské zápasy stoja na státie 6 eur, na sedenie 12 eur. Zakúpiť si ich môžete v sieti Ticketportal.

"Najväčší záujem je o lístky na piatkový zápas Slovensko - Dánsko, naopak najviac lístkov je zatiaľ k dispozícii na otvárací zápas našej osemnástky na šampionáte proti rovesníkom z Japonska. Lístky, ktoré nepredáme online pôjdu do predaja v kamennej predajni priamo na štadióne v Piešťanoch pred jednotlivými zápasmi," informoval hovorca šampionátu Ľuboš Schwarzbacher.

Slafkovský a Nemec neprídu. Čo Mešár?

Slovensko má v kategórii do 18 rokov troch hráčov, ktorí môžu byť v drafte NHL poriadne vysoko. Na šampionáte I. divízie si však musí poradiť bez nich.

Juraj Slafkovský postúpil s tímom TPS Turku do semifinále play off fínskej najvyššej súťaže Liiga. Podobne je na tom Šimon Nemec, ktorý hrá v drese HK Nitra semifinále play off Tipos extraligy.

Málo pravdepodobná je aj účasť Filipa Mešára z HK Poprad, ktorý sa zranil počas štvrťfinálovej série práve proti HK Nitra.